Microsoft уже знає про проблему, але конкретних термінів, коли користувачі можуть розраховувати на виправлення, не називає.

Днями Microsoft випустила накопичувальний патч KB5058379 для Windows 10 22H2 і 21H2. Оновлення повинно було вирішити понад 70 різних вразливостей, поліпшити стабільність роботи і виправити проблеми попередньої версії. Однак, як повідомляє портал Windows Latest, встановлення цього патча обернулося неймовірним головним болем.

Після перезавантаження системи деяких користувачів перекинуло в режим відновлення з вимогою ввести ключ BitLocker. Причому це відбувається без будь-яких причин. У підсумку користувачі втрачають доступ до акаунтів, а отже, і всіх даних.

Інші користувачі повідомляють, що з оновленою системою у них почав з'являтися синій екран смерті (BSoD), хоча раніше вони з цим майже не стикалися.

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За наявними даними, здебільшого з проблемою зіткнулися користувачі корпоративних пристроїв, включно з Dell, HP та Lenovo. Найчастіше проблеми виникають у систем, що використовують служби SCCM (System Center Configuration Manager) і WSUS (Windows Server Update Services).

Microsoft вже знає про проблему і готує патч для її усунення. Поки вихід офіційного патча очікується, розробник пропонуює тимчасове рішення: вимкнути опцію Trusted Execution (TXT) у BIOS. Це дає змогу обійти збій і успішно завершити встановлення оновлення.

Нагадаємо, безкоштовна підтримка Windows 10 закінчиться вже в жовтні 2025 року. У охочих залишитися на "десятці" вперше буде можливість за 30 доларів продовжити отримання оновлень і патчів ще на рік. Але купити таку підтримку можна буде лише на один рік без можливості подальшого продовження.

А тим часом частка Windows 11 серед комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft сягнула нового історичного максимуму в 43,72%. Таким чином відрив Windows 11 від Windows 10 скоротився до менше ніж 10 відсотків.

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