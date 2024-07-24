Цей дуже маленький комп'ютер у формі зовнішньої відеокарти здатний забезпечити стабільну роботу в найвимогливіших сценаріях.

Компанія One-Netbook, яка спеціалізується на збірці невеликих десктопних систем, представила OneXPlayer M1 – як заявляє сам виробник, "найпотужніший міні-ПК у світі". Про це повідомляє Wccftech.

Потужної графіки у міні-ПК немає, але її можна підключити через порт OCuLink. При цьому начинка у комп'ютера дійсно топова, зокрема, завдяки процесору Intel Core Ultra 9 185H з потужним вбудованим відеоядром iGPU Arc, який може працювати в режимі Turbo за потужності 60 Вт.

Також комп'ютер підтримує оперативну пам'ять DDR5-5600 (SO-DIMM) і накопичувачі M.2 2280 (PCIe 4.0×4). За словами виробника, цей міні-ПК здатний забезпечити стабільну роботу в найвимогливіших сценаріях, таких як запуск відеоігор на високих налаштуваннях графіки або виконання ресурсоємних завдань.

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Користувачам також доступний цілий розсип всіляких інтерфейсів, включно з HDMI, DisplayPort, USB 4 Type C, USB 3.2 Type-A, USB 2.0 Type-A, microSD, 3,5-міліметровий, а також Ethernet. Корпус міні-ПК має RGB-підсвічування і вагу 559 г. Розміри: 196×120×32 мм.

Модель OneXPlayer M1 з 32 ГБ ОЗП і 1 ТБ SSD оцінили в 900 доларів (близько 37 000 грн). Пізніше планується випуск міні-ПК із 64 ГБ ОЗП.

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