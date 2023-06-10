Для роботи і не найвимогливіших ігор – саме те.

Компанія Minisforum, яка спеціалізується на збірці невеликих десктопних систем, випустила свою найменшу на сьогодні модель міні-ПК під назвою Mercury EM680. Вона займає зовсім небагато місця в рюкзаку, та й в кишеню джинсів влазить без проблем.

При цьому у неї цілком собі непогана начинка: процесор APU AMD Ryzen 7040 (Phoenix) з вбудованою графікою RDNA 3 і до 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5. Для роботи і не найвимогливіших ігор – саме те.

Користувачам також доступна цілий розсип всіляких інтерфейсів, включаючи USB-C, USB-A 3.2 Gen2, 3.5-мм джек для навушників і слот для microSD. Міні-ПК поставляється з блоком живлення GaN на 65 Вт, провід від якого підключається через USB Type-C.

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Базову версію Mercury EM680 з 16 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ накопичувача оцінили в $399 (~14 700). Модель з 32 ГБ ОЗУ і 1 ТБ SSD обійдеться в $449 (~16 500 грн).

Наголошується, що випуск Minisforum ЕМ680 ознаменує собою нову еру для мініатюрних ПК. Ці невеликі девайси розміром з долоню змагається з традиційними настільними комп'ютерами і відповідають всім потребам повсякденного використання, демонструючи технічний прогрес.

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