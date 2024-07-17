Продуктивність нових процесорів вища, ніж у серії Ryzen 7000 за меншої вартості та TDP.

Старт продажів, як AMD сама каже, "найпотужніших десктопних процесорів" сімейства Ryzen 9000 відбудеться вже 31 липня. Водночас чіпмейкер поділився подробицями про продуктивність нових "каменів".

Загалом до складу модельного ряду Ryzen 9000 увійшло 4 процесори:

AMD Ryzen 9 9950X – 16 ядер, 32 потоки, частота до 5,7 ГГц, 80 МБ кеш-пам'яті, TDP 170 Вт.

AMD Ryzen 9 9900X – 12 ядер, 24 потоки, частота до 5,6 ГГц, 76 МБ кеш-пам'яті, TDP 120 Вт.

AMD Ryzen 7 9700X – 8 ядер, 16 потоків, частота до 5,5 ГГц, 40 МБ кеш-пам'яті, TDP 65 Вт.

AMD Ryzen 5 9600X – 6 ядер, 12 потоків, частота до 5,4 ГГц, 38 МБ кеш-пам'яті, TDP 65 Вт.

AMD запевняє, що Ryzen 7 9700X у геймінгу в середньому на 12% спритніший за Ryzen 7 5800X3D, а Ryzen 9 9900X значно швидший за Core i9-14900K, як у діапазоні робочих навантажень, так і в ігрових навантаженнях.

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При цьому загальний приріст продуктивності порівняно з попереднім поколінням (Ryzen 7000) становить від 11 до 22%, і все це при меншому енергоспоживанні.

Вартість нових процесорів компанія поки офіційно не розкрила, але європейські ритейлери вже виставили їх для попереднього замовлення. І, як, виявилося, цінник буде нижчим, ніж у Ryzen 7000 на старті продажів .

До слова, наступне покоління чипсетів Intel під кодовою назвою Arrow Lakе очікуються в другій половині 2024 року. Орієнтовно, вони вийдуть цієї осені, при цьому деякі моделі можуть з'явитися відчутно пізніше, аж до початку 2025 року.

Раніше експерти назвали найкращі та найгірші відеокарти для ігрового ПК у 2024 році. Королем ігрових збірок у 2024 році визнано Radeon RX 7800 XT, а ось RTX 3050 і 3060 уже занадто слабкі для сучасних ігор.

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