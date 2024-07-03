Звання найпопулярнішої відеокарти, як і раніше, носить GeForce RTX 3060, а Windows 11 вже майже наздогнав "десятку".

Компанія Valve щомісяця публікує статистичні дані зі свого сервісу Steam, з яких можна дізнатися, на якому ПК грає більшість геймерів планети просто зараз. Ці дані, зокрема, допомагають розробникам краще оптимізувати свої ігри.

Уже майже пів року найпопулярнішою відеокартою серед геймерів залишається GeForce RTX 3060. Сьогодні її встановлено в системах 5,5% користувачів Steam. На другому місці вказана GTX 1650 (4,04%). Замикає трійку лідерів ноутбучна RTX 4060.

Червневе опитування також показує зниження популярності "старичків" GTX 1060, GTX 1650, RTX 2060. Загальна тенденція останніх місяців говорить про те, що дедалі більше користувачів відмовляються від застарілих GeForce GTX і переходять на більш сучасні рішення з підтримкою трасування променів.

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Що стосується процесорів, то статистика Steam наочно демонструє, що для комфортного геймінгу в 2024 році потрібен 6-ядерний CPU з частотою 2,3-2,7 ГГц. Щодо розподілу, то 66,8% геймерів оснастили свої системи процесором від Intel, 33,15% – від AMD.

Загалом найпоширеніша ігрова ПК-збірка 2024 року містить 6-ядерний процесор із частотою 2,3-2,69 ГГц, GeForce RTX 3060, 16 ГБ оперативки, 1 ТБ місця на диску та монітор із роздільною здатністю 1080р. Щодо ОС, які використовують, то тут майже паритет: Windows 10 – 49%, Windows 11 – 46%.

Нагадаємо, вчора в Steam вийшов новий безкоштовний лутер-шутер із кооперативом The First Descendant, який уже б'є рекорди. Гра посідає перше місце за виручкою в Steam, а за онлайном вона обходить низку визнаних хітів.

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