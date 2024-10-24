Продукція Nvidia отримала всього 3 місця з 7 можливих. А рішенням Intel і зовсім не знайшлося місця в списку.

На популярному порталі PC Gamer з'явився матеріал, у якому фахівці зібрали топ відеокарт з усіх, що є на ринку в різних цінових категоріях.

Насамперед експерти пропонують назвати "найкращу карту загалом", де гроші не мають значення. Мабуть, тут все очевидно, адже беззаперечну перемогу здобуває GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA годиться для 4K-геймінгу як у нативній роздільній здатності, так і з трасуванням променів. Єдиний недолік – високий цінник.

Другою у списку значиться номінація на найкращу відеокарту AMD. Тут перемогу здобуває AMD Radeon RX 7900 XTX, яка вдвічі (а іноді й більше) дешевше за GeForce RTX 4090 і теж підходить для ігор з роздільною здатністю 4K. Однак без трасування променів.

Відео дня

Сегмент 600-800 доларів: GeForce RTX 4070 Ti Super. Завдяки 16 гігабайтам VRAM ця картка залишатиметься актуальною для 2K-геймінгу на найближчі 3-4 роки.

GeForce RTX 4070 Ti Super. Завдяки 16 гігабайтам VRAM ця картка залишатиметься актуальною для 2K-геймінгу на найближчі 3-4 роки. Сегмент 500-600 доларів: GeForce RTX 4070 Super. Вона хороша для ігор з роздільною здатністю 1440p у нативній роздільній здатності і 4K за допомогою DLSS 3.

GeForce RTX 4070 Super. Вона хороша для ігор з роздільною здатністю 1440p у нативній роздільній здатності і 4K за допомогою DLSS 3. Сегмент 350-500 доларів: Radeon RX 7800 XT. Вона трохи повільніша за GeForce RTX 4070 Super, але різниця в ціні в 100 доларів і 16 ГБ відеопам'яті робить її привабливою у своєму сегменті.

Сегмент 250-350 доларів: Radeon RX 6700 XT. Особливий інтерес представляють 12 ГБайт відеопам'яті, завдяки чому можна не турбуватися про необхідність знижувати налаштування графіки у вимогливих іграх.

Ну і найкращою бюджетною відеокартою 2024 року визнано Radeon RX 7600. За невеликі гроші вона відмінно справляється із запуском ігор у 1080р і має 8 Гб відеопам'яті. А за енергоефективністю вона обходить навіть дорожчі продукти Nvidia.

Свіже опитування Steam показало, що відеокартами від Nvidia свої ПК оснастили понад 77% користувачів, тоді як частка AMD становить лише 15%. Найпопулярнішою ж моделлю є RTX 3060, але в спинку їй дихає RTX 4060.

Про топовий флагман Nvidia RTX 5090 уже майже все відомо – а тепер він ще й потрапив на відео. За розмірами нова карта приблизно як RTX 4090, а для живлення використовується один роз'єм. Це спростовує чутки про необхідність двох 16-контактних роз'ємів.

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