Baldur's Gate 3, Disco Elysium і Elden Ring увійшли в топ-3 найкращих ПК ігор / фото From Software

Одне з найпопулярніших і найстаріших видань про відеоігри - журнал PC Gamer - оновив свій рейтинг найкращих ста ігор для ПК усіх часів. Журналісти оцінювали проєкти не тільки за якістю та важливістю, а й актуальністю та іграбельністю у 2024 році.

На першому місці опинився Baldur's Gate 3, який вийшов у 2023 році і довів усім, що жанр ізометричних RPG, який зазвичай вважали на любителя, в умілих руках розквітає і б'є рекорди популярності. Друге місце посіла RPG Disco Elysium, а трійку лідерів закрила Elden Ring.

Із проєктів, що вийшли на ПК у 2024 році, у топі знайшлося місце Balatro (8-ме місце), Helldivers 2 (14-те місце), Animal Well (43-тє місце) і Ghost of Tsushima (92-ге місце). Що стосується кінця списку, то з нього за рахунок приходу новачків зник український шутер "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті", який роком раніше помістили на 76 місце.

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Весь список найкращих ПК-ігор має такий вигляд:

  1. Baldur's Gate 3
  2. Disco Elysium
  3. Elden Ring
  4. Minecraft
  5. Persona 5 Royal
  6. "Відьмак 3: Дике Полювання"
  7. Half-Life 2
  8. Балатро
  9. Stardew Valley
  10. Doom (1993)
  11. Metal Gear Solid 3
  12. Total War: Warhammer III
  13. XCOM 2
  14. Helldivers 2
  15. Red Dead Redemption 2
  16. Dwarf Fortress
  17. Rimworld
  18. Mass Effect Legendary Edition
  19. Slay the Spire
  20. Аїда
  21. Alan Wake 2
  22. Hollow Knight
  23. Sekiro: Shadows Die Twice
  24. Portal
  25. Crusader Kings III
  26. Pizza Tower
  27. Полювання: Розбірки 1896
  28. Золотий злодій
  29. Planescape: Torment
  30. Halo: The Master Chief Collection
  31. StarCraft II
  32. Якудза 0
  33. Fallout: New Vegas
  34. Final Fantasy XIV
  35. Counter-Strike 2
  36. Stellaris
  37. The Elder Scrolls V: Skyrim
  38. World of Warcraft
  39. Повернення Обра Дінна
  40. Виживші вампіри
  41. Divinity: Original Sin 2
  42. Prey (2017)
  43. Тваринний колодязь
  44. Deus Ex
  45. Grand Theft Auto V
  46. Into the Breach
  47. Frostpunk
  48. DOOM Eternal
  49. Citizen Sleeper
  50. Hitman World of Assassination
  51. Spelunky
  52. Wildermyth
  53. Control
  54. Warhammer: Vermintide 2
  55. The Binding of Isaac: Rebirth
  56. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  57. The Elder Scrolls III: Morrowind
  58. Fortnite
  59. Unavowed
  60. System Shock Remake
  61. Team Fortress 2
  62. NieR: Automata
  63. Resident Evil 4 Remake
  64. Diablo II
  65. Rust
  66. Kerbal Space Program
  67. Monster Hunter: World
  68. Titanfall 2
  69. Signalis
  70. Дивне садівництво
  71. Alien Isolation
  72. Cyberpunk 2077
  73. Папірці, будь ласка
  74. Макс Пейн
  75. Chivalry 2
  76. Dishonored 2
  77. Deep Rock Galactic
  78. Armored Core VI: Fires of Rubicon
  79. Baldur's Gate II
  80. Печери Куда
  81. Kentucky Route Zero
  82. Hotline Miami
  83. Sid Meier's Civilization V
  84. Усередині
  85. Destiny 2
  86. Ultrakill
  87. The Case of the Golden Idol
  88. Pentiment
  89. Смертельне застрягання
  90. Зовнішні дикі землі
  91. Мертві клітини
  92. Ghost of Tsushima
  93. Left 4 Dead 2
  94. Dragon Age: Origins
  95. Star Wars: Knights of the Old Republic 2
  96. Vampire: The Masquerade - Bloodlines
  97. Дейв-дайвер
  98. City of Heroes: Homecoming
  99. Guild Wars 2
  100. Valheim

Раніше редакція іншого популярного видання про відеоігри - The Gamer - опублікувала свій топ-30 найкращих ігор із відкритим світом. Серед них знайшлося місце Sherlock Holmes: Chapter One. Це детективний трилер про молодого Шерлока від української студії Frogwares.

Водночас цей жовтень завалить нас ігровими релізами, у яких є всі шанси опинитися в одному з подібних топів найкращих. Один із них - Metaphor ReFantazio, нова гра від авторів Persona, яка отримала аж 94 бали на Metacrirtic.

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