Журналісти оцінювали проєкти не тільки за якістю і важливістю, а й за актуальністю та іграбельністю у 2024 році.

Одне з найпопулярніших і найстаріших видань про відеоігри - журнал PC Gamer - оновив свій рейтинг найкращих ста ігор для ПК усіх часів. Журналісти оцінювали проєкти не тільки за якістю та важливістю, а й актуальністю та іграбельністю у 2024 році.

На першому місці опинився Baldur's Gate 3, який вийшов у 2023 році і довів усім, що жанр ізометричних RPG, який зазвичай вважали на любителя, в умілих руках розквітає і б'є рекорди популярності. Друге місце посіла RPG Disco Elysium, а трійку лідерів закрила Elden Ring.

Із проєктів, що вийшли на ПК у 2024 році, у топі знайшлося місце Balatro (8-ме місце), Helldivers 2 (14-те місце), Animal Well (43-тє місце) і Ghost of Tsushima (92-ге місце). Що стосується кінця списку, то з нього за рахунок приходу новачків зник український шутер "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті", який роком раніше помістили на 76 місце.

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Весь список найкращих ПК-ігор має такий вигляд:

Baldur's Gate 3 Disco Elysium Elden Ring Minecraft Persona 5 Royal "Відьмак 3: Дике Полювання" Half-Life 2 Балатро Stardew Valley Doom (1993) Metal Gear Solid 3 Total War: Warhammer III XCOM 2 Helldivers 2 Red Dead Redemption 2 Dwarf Fortress Rimworld Mass Effect Legendary Edition Slay the Spire Аїда Alan Wake 2 Hollow Knight Sekiro: Shadows Die Twice Portal Crusader Kings III Pizza Tower Полювання: Розбірки 1896 Золотий злодій Planescape: Torment Halo: The Master Chief Collection StarCraft II Якудза 0 Fallout: New Vegas Final Fantasy XIV Counter-Strike 2 Stellaris The Elder Scrolls V: Skyrim World of Warcraft Повернення Обра Дінна Виживші вампіри Divinity: Original Sin 2 Prey (2017) Тваринний колодязь Deus Ex Grand Theft Auto V Into the Breach Frostpunk DOOM Eternal Citizen Sleeper Hitman World of Assassination Spelunky Wildermyth Control Warhammer: Vermintide 2 The Binding of Isaac: Rebirth Tom Clancy's Rainbow Six Siege The Elder Scrolls III: Morrowind Fortnite Unavowed System Shock Remake Team Fortress 2 NieR: Automata Resident Evil 4 Remake Diablo II Rust Kerbal Space Program Monster Hunter: World Titanfall 2 Signalis Дивне садівництво Alien Isolation Cyberpunk 2077 Папірці, будь ласка Макс Пейн Chivalry 2 Dishonored 2 Deep Rock Galactic Armored Core VI: Fires of Rubicon Baldur's Gate II Печери Куда Kentucky Route Zero Hotline Miami Sid Meier's Civilization V Усередині Destiny 2 Ultrakill The Case of the Golden Idol Pentiment Смертельне застрягання Зовнішні дикі землі Мертві клітини Ghost of Tsushima Left 4 Dead 2 Dragon Age: Origins Star Wars: Knights of the Old Republic 2 Vampire: The Masquerade - Bloodlines Дейв-дайвер City of Heroes: Homecoming Guild Wars 2 Valheim

Раніше редакція іншого популярного видання про відеоігри - The Gamer - опублікувала свій топ-30 найкращих ігор із відкритим світом. Серед них знайшлося місце Sherlock Holmes: Chapter One. Це детективний трилер про молодого Шерлока від української студії Frogwares.

Водночас цей жовтень завалить нас ігровими релізами, у яких є всі шанси опинитися в одному з подібних топів найкращих. Один із них - Metaphor ReFantazio, нова гра від авторів Persona, яка отримала аж 94 бали на Metacrirtic.

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