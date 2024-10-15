Одне з найпопулярніших і найстаріших видань про відеоігри - журнал PC Gamer - оновив свій рейтинг найкращих ста ігор для ПК усіх часів. Журналісти оцінювали проєкти не тільки за якістю та важливістю, а й актуальністю та іграбельністю у 2024 році.
На першому місці опинився Baldur's Gate 3, який вийшов у 2023 році і довів усім, що жанр ізометричних RPG, який зазвичай вважали на любителя, в умілих руках розквітає і б'є рекорди популярності. Друге місце посіла RPG Disco Elysium, а трійку лідерів закрила Elden Ring.
Із проєктів, що вийшли на ПК у 2024 році, у топі знайшлося місце Balatro (8-ме місце), Helldivers 2 (14-те місце), Animal Well (43-тє місце) і Ghost of Tsushima (92-ге місце). Що стосується кінця списку, то з нього за рахунок приходу новачків зник український шутер "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті", який роком раніше помістили на 76 місце.
Весь список найкращих ПК-ігор має такий вигляд:
- Baldur's Gate 3
- Disco Elysium
- Elden Ring
- Minecraft
- Persona 5 Royal
- "Відьмак 3: Дике Полювання"
- Half-Life 2
- Балатро
- Stardew Valley
- Doom (1993)
- Metal Gear Solid 3
- Total War: Warhammer III
- XCOM 2
- Helldivers 2
- Red Dead Redemption 2
- Dwarf Fortress
- Rimworld
- Mass Effect Legendary Edition
- Slay the Spire
- Аїда
- Alan Wake 2
- Hollow Knight
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Portal
- Crusader Kings III
- Pizza Tower
- Полювання: Розбірки 1896
- Золотий злодій
- Planescape: Torment
- Halo: The Master Chief Collection
- StarCraft II
- Якудза 0
- Fallout: New Vegas
- Final Fantasy XIV
- Counter-Strike 2
- Stellaris
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- World of Warcraft
- Повернення Обра Дінна
- Виживші вампіри
- Divinity: Original Sin 2
- Prey (2017)
- Тваринний колодязь
- Deus Ex
- Grand Theft Auto V
- Into the Breach
- Frostpunk
- DOOM Eternal
- Citizen Sleeper
- Hitman World of Assassination
- Spelunky
- Wildermyth
- Control
- Warhammer: Vermintide 2
- The Binding of Isaac: Rebirth
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- The Elder Scrolls III: Morrowind
- Fortnite
- Unavowed
- System Shock Remake
- Team Fortress 2
- NieR: Automata
- Resident Evil 4 Remake
- Diablo II
- Rust
- Kerbal Space Program
- Monster Hunter: World
- Titanfall 2
- Signalis
- Дивне садівництво
- Alien Isolation
- Cyberpunk 2077
- Папірці, будь ласка
- Макс Пейн
- Chivalry 2
- Dishonored 2
- Deep Rock Galactic
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Baldur's Gate II
- Печери Куда
- Kentucky Route Zero
- Hotline Miami
- Sid Meier's Civilization V
- Усередині
- Destiny 2
- Ultrakill
- The Case of the Golden Idol
- Pentiment
- Смертельне застрягання
- Зовнішні дикі землі
- Мертві клітини
- Ghost of Tsushima
- Left 4 Dead 2
- Dragon Age: Origins
- Star Wars: Knights of the Old Republic 2
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines
- Дейв-дайвер
- City of Heroes: Homecoming
- Guild Wars 2
- Valheim
Раніше редакція іншого популярного видання про відеоігри - The Gamer - опублікувала свій топ-30 найкращих ігор із відкритим світом. Серед них знайшлося місце Sherlock Holmes: Chapter One. Це детективний трилер про молодого Шерлока від української студії Frogwares.
Водночас цей жовтень завалить нас ігровими релізами, у яких є всі шанси опинитися в одному з подібних топів найкращих. Один із них - Metaphor ReFantazio, нова гра від авторів Persona, яка отримала аж 94 бали на Metacrirtic.