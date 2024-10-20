Прем'єра сімейства GeForce RTX 5000 запланована на січень 2025 року, але в продаж відеокарти надійдуть дещо пізніше.

На Reddit та інших майданчиках виклали відео, яке, як стверджується, вперше демонструє нову флагманську відеокарту GeForce RTX 5090.

Відеокарту можна побачити на випробувальному стенді, за допомогою якого GPU проходять автоматичне тестування. Для живлення використовується один роз'єм – це спростовує чутки про необхідність двох 16-контактних роз'ємів. За розмірами нова картка приблизно як RTX 4090.

Як пише видання Tom's Hardware, на картці є логотип, що нагадує символіку Zotac. Мабуть, перед нами кастомна RTX 5090, що демонструє компонування з трьома вентиляторами і конструкцію з 3 слотами. Очікується, що референсна RTX 5090 у виконанні самої Nvidia займатиме тільки два слоти в товщину.

Характеристики GeForce RTX 5090

21 760 CUDA-ядер (16384 у RTX 4090).

32 ГБ GDDR7 (24 ГБ GDDR6X у RTX 4090).

шина 512 біт (384 біт у RTX 4090).

пропускна здатність 1568 ГБ/с (1008 ГБ/сек у RTX 4090).

енергоспоживання 600 Вт (450 Вт у RTX 4090).

Щодо цінника, то заплатити за RTX 5090 доведеться чимало. Рішення для найвимогливіших геймерів буде перебувати в діапазоні 1999-2499 доларів. RTX 4090 спочатку продавалася за 1599 доларів, а тепер – за $1800.

Прем'єра сімейства GeForce RTX 50 запланована на січень 2025 року. Виробництво нових карток, судячи з усього, вже почалося або почнеться найближчим часом.

Раніше була інформація, що нове покоління відеокарт від Intel випередить і Nvidia, і AMD. Прискорювачі Intel Arc Battlemag нібито з'являться вже до кінця 2024 року і запропонують великий приріст продуктивності.

Свіже опитування Steam показало, що відеокартами Nvidia свої ПК оснастили понад 77% користувачів, тоді як частка AMD становить лише 15%. Найпопулярнішою моделлю є RTX 3060, але в спинку їй дихає RTX 4060.

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