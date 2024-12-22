Автори популярного YouTube-каналу про техніку Hardware Unboxed випустили нове відео, в якому підбили підсумки 2024 року, назвавши найкращі відеокарти на ринку.
У добірку потрапили картки всіх цінових категорій: від бюджетних рішень до флагманів. Якщо ви не стежите активно за ринком GPU, то для вас це може бути корисно під час вибору нового пристрою.
- Найкращі бюджетні відеокарти
Найкращим варіантом із сегмента доступних GPU фахівці Hardware Unboxed вважають нещодавно випущену Intel Arc B580 з 12 ГБ відеопам'яті. Вона кладе на лопатки як Radeon RX 7600, так і RTX 4060, при цьому обидві карти дорожчі і пропонують лише 8 ГБ VRAM.
Поки що відеокарту складно дістати, оскільки першу партію розкупили за один день, але якщо виробник налагодить постачання, B580 стане найкращим варіантом для недорогих геймерських ПК. Якщо чекати не хочеться, то в Hardware Unboxed радять запинитись на Radeon RX 7600.
- Відеокарти середнього рівня
У сегмент 400-500 доларів ідеально вписується Radeon RX 7700 XT. В іграх вона показує себе на рівні RTX 3070 Ti і RX 6800. Відеокарта підійде для 1080p і 2К-геймінгу. А ось якщо хочеться подивитися, який вигляд має трасування променів в іграх, краще вибрати RTX 4070, хоч вона і дорожча.
У субфлагманському сегменті (500-700 доларів) вибору три. Radeon RX 7900 для тих, кому потрібна максимальна продуктивність, RTX 4070 Super для ігор із трасуванням променів, а Radeon RX 7900 GRE назвали найкращим варіантом для тих, хто хоче заощадити, сильно не втративши в продуктивності.
- Флагманські відеокарти
Якщо бюджет дозволяє, то GeForce RTX 4070 Ti Super і Radeon RX 7900 XTX задовольнить усі ваші ігрові потреби.
Однак фахівці попередили, що на початку наступного року буде представлено відеокарти NVIDIA RTX 50 і AMD Radeon RX 8000, тож, можливо, варто зачекати нових релізів, якщо є така можливість.
Раніше стало відомо, що Nvidia RTX 5090 не буде першою відеокартою нової лінійки. Новий флагман з'явиться на прилавках магазинів через кілька тижнів після RTX 5080. Це станеться в середині січня.
Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів планети у 2024 році. Найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060, а колись лідер GTX 1060 вперше вилетів із топ-10.