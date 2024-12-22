Найкращим варіантом із сегмента доступних GPU фахівці назвали нещодавно випущену Intel Arc B580 із 12 ГБ відеопам'яті.

Автори популярного YouTube-каналу про техніку Hardware Unboxed випустили нове відео, в якому підбили підсумки 2024 року, назвавши найкращі відеокарти на ринку.

У добірку потрапили картки всіх цінових категорій: від бюджетних рішень до флагманів. Якщо ви не стежите активно за ринком GPU, то для вас це може бути корисно під час вибору нового пристрою.

Найкращі бюджетні відеокарти

Найкращим варіантом із сегмента доступних GPU фахівці Hardware Unboxed вважають нещодавно випущену Intel Arc B580 з 12 ГБ відеопам'яті. Вона кладе на лопатки як Radeon RX 7600, так і RTX 4060, при цьому обидві карти дорожчі і пропонують лише 8 ГБ VRAM.

Поки що відеокарту складно дістати, оскільки першу партію розкупили за один день, але якщо виробник налагодить постачання, B580 стане найкращим варіантом для недорогих геймерських ПК. Якщо чекати не хочеться, то в Hardware Unboxed радять запинитись на Radeon RX 7600.

Відеокарти середнього рівня

У сегмент 400-500 доларів ідеально вписується Radeon RX 7700 XT. В іграх вона показує себе на рівні RTX 3070 Ti і RX 6800. Відеокарта підійде для 1080p і 2К-геймінгу. А ось якщо хочеться подивитися, який вигляд має трасування променів в іграх, краще вибрати RTX 4070, хоч вона і дорожча.

У субфлагманському сегменті (500-700 доларів) вибору три. Radeon RX 7900 для тих, кому потрібна максимальна продуктивність, RTX 4070 Super для ігор із трасуванням променів, а Radeon RX 7900 GRE назвали найкращим варіантом для тих, хто хоче заощадити, сильно не втративши в продуктивності.

Флагманські відеокарти

Якщо бюджет дозволяє, то GeForce RTX 4070 Ti Super і Radeon RX 7900 XTX задовольнить усі ваші ігрові потреби.

Однак фахівці попередили, що на початку наступного року буде представлено відеокарти NVIDIA RTX 50 і AMD Radeon RX 8000, тож, можливо, варто зачекати нових релізів, якщо є така можливість.

Раніше стало відомо, що Nvidia RTX 5090 не буде першою відеокартою нової лінійки. Новий флагман з'явиться на прилавках магазинів через кілька тижнів після RTX 5080. Це станеться в середині січня.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів планети у 2024 році. Найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060, а колись лідер GTX 1060 вперше вилетів із топ-10.

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