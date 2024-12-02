Steam опублікував свіжу статистику щодо обладнання користувачів. Наприкінці 2024 року найпопулярнішою відеокартою у геймерів залишається GeForce RTX 3060. Її частка становить 5,03%.
Друге місце посідає мобільна версія RTX 4060 (4,92%). Примітно, що десктопний варіант цієї відеокарти розташувався на 3-му місці з часткою 3,83%. Також варто зазначити, що колись лідер GTX 1060 вилетів з топ-10 найпопулярніших GPU в Steam.
Таким чином, тепер у десятці найкращих перебуває лише одна карта без підтримки трасування променів – GeForce GTX 1650. Представників AMD Radeon у топ-10 немає взагалі.
Найпопулярніша збірка ПК станом на листопад 2024 року містить 6-ядерний процесор Intel, 16 ГБ оперативної пам'яті, GeForce RTX 3060 і 1 ТБ вільного місця на диску, а підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів.
Що стосується операційних систем, то тут спостерігається неухильне зростання популярності Windows 11. За останній місяць її частка збільшилася на 4,18% і тепер становить 52,98%. Зазначимо, що нещодавно Steam остаточно припинив підтримку Windows 7 і 8.
Більш детально вивчити нові дані можна за посиланням.
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