Найпопулярнішою відеокартою залишається GeForce RTX 3060, а колись лідер GTX 1060 вперше вилетів із топ-10.

Steam опублікував свіжу статистику щодо обладнання користувачів. Наприкінці 2024 року найпопулярнішою відеокартою у геймерів залишається GeForce RTX 3060. Її частка становить 5,03%.

Друге місце посідає мобільна версія RTX 4060 (4,92%). Примітно, що десктопний варіант цієї відеокарти розташувався на 3-му місці з часткою 3,83%. Також варто зазначити, що колись лідер GTX 1060 вилетів з топ-10 найпопулярніших GPU в Steam.

Таким чином, тепер у десятці найкращих перебуває лише одна карта без підтримки трасування променів – GeForce GTX 1650. Представників AMD Radeon у топ-10 немає взагалі.

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Найпопулярніша збірка ПК станом на листопад 2024 року містить 6-ядерний процесор Intel, 16 ГБ оперативної пам'яті, GeForce RTX 3060 і 1 ТБ вільного місця на диску, а підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів.

Що стосується операційних систем, то тут спостерігається неухильне зростання популярності Windows 11. За останній місяць її частка збільшилася на 4,18% і тепер становить 52,98%. Зазначимо, що нещодавно Steam остаточно припинив підтримку Windows 7 і 8.

Більш детально вивчити нові дані можна за посиланням.

Нагадаємо, у Steam просто зараз триває масштабний осінній розпродаж, у межах якого гравці можуть вигідно закупитися іграми на кілька місяців наперед. УНІАН розповідав про 10 ігор, на які не шкода витратити грошей.

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