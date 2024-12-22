Новий флагман з'явиться на прилавках магазинів через кілька тижнів після RTX 5080.

Видання Wccftech повідомляє, що відеокарта GeForce RTX 5080 з 16 ГБ пам'яті GDDR7 стане першою в новій ігровій лінійці Blackwell, яка з'явиться в продажу. Це станеться в середині січні, незабаром після презентації компанії на CES 2025.

За нею піде флагманська RTX 5090. В якості орієнтовних термінів її релізу називають період з кінця січня до середини лютого 2025 року. Очікується, що відеокарта отримає рекордну кількість відеопам'яті – 32 ГБ. У RTX 4090 було 24 ГБ.

Рішення Nvidia спочатку випустити RTX 5080 пояснюється тим, що компанія хоче уникнути повторення ситуації з провальним запуском передтопового 3D-прискорювача сімейства Ada Lovelace. Тоді першою картою нової серії стала RTX 4090, яка могла запропонувати солідний стрибок продуктивності, якщо порівнювати з RTX 3090. А ось випущена слідом за нею 4080 відійшла на другий план через свою нижчу ціннісну пропозицію.

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Моделі RTX 5070 і RTX 5070 Ti будуть наступними в черзі для роздрібного запуску, однак точних даних поки немає. Утім, нещодавно були чутки, що RTX 5060 може з'явитися вже в березні, тож Nvidia цього разу, можливо, дуже швидко виведе всю лінійку цілком.

За даними Wccftech, модель GeForce RTX 5070 Ti буде найцікавішою відеокартою нового покоління з 16 ГБ відеопам'яті і 256-бітною шиною. У нинішньої RTX 4070 Ti шина 192 біти, а пам'яті 12 гігабайтів. Пропускна здатність пам'яті у новинки буде майже вдвічі вищою.

Приблизно в цей час AMD представить свої відеокарти нового покоління RDNA 4 (Radeon 8000), але конкурентів GeForce RTX 5090 серед них не буде. Intel випустила нове покоління відеокарт ще на початку грудня.

Свіже опитування Steam показало, що на якому ПК грає більшість геймерів планети у 2024 році. Найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060, а колись лідер GTX 1060 вперше вилетів із топ-10.

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