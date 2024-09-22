Найпривабливіші пропозиції можна знайти в бюджетних сегментах, а ось від купівлі топових відеокарт на вторинному ринку фахівці радять утриматися.

Автори популярного YouTube-каналу про техніку Hardware Unboxed випустили нове відео з дослідженням б/у ринку відеокарт. Вони вивчили ціни та розповіли про найпривабливіші пропозиції для ігрового ПК восени 2024 року.

Фахівці насамперед радять утриматися від купівлі топових відеокарт актуального покоління на вторинному ринку, оскільки їхня ціна не набагато нижча за магазинну. Найпривабливіші ж пропозиції можна знайти в бюджетних сегментах.

Першу варту уваги категорію становлять відеокарти з цінником до 600 доларів. Серед них оптимальним вибором вважається GeForce RTX 4070 Ti, оскільки різниця в ціні з новою моделлю тут найпомітніша.

При бюджеті до 500 доларів блогери рекомендують звернути увагу на Radeon RX 6950 XT. Вона перевершує аналоги від Nvidia в іграх з класичною растеризацією і має 16 ГБ відеопам'яті. Але якщо для користувача пріоритетна продуктивність в RT, то варто розглянути GeForce RTX 3080 Ti.

У категорії до 400 доларів оптимальним варіантом вважається GeForce RTX 3080 з 12 ГБайт відеопам'яті. Ця модель практично не поступається Radeon RX 6900 XT під час геймінгу з класичною растеризацією, проте значно краще справляється з рейтрейсингом і підтримує DLSS.

У сегменті до 300 доларів блогери радять придивитися до Radeon RX 6800. Зараз це одна з найдоступніших відеокарт із 16 ГБ відеопам'яті. Альтернатива GeForce RTX 2080 Ti – колишній флагман серії NVIDIA Turing, який за потужністю можна порівняти з Radeon RX 6750 XT, але зате підтримує DLSS.

Якщо бюджет обмежений 200 доларами, оптимальним вибором буде GeForce RTX 2080. Карта забезпечує продуктивність на рівні Radeon RX 6600 XT і підтримує DLSS. А якщо користувач готовий витратити не більше 150 доларів, то найкращими варіантами є GeForce RTX 2060 Super і Radeon RX 5700 XT.

Найкращою б/у відеокартою при мінімальному бюджеті назвали Radeon RX 5600 XT. Вона коштує аналогічно GeForce GTX 1660 Super, але забезпечує на 25% більше продуктивності і змагається з дорожчою GeForce RTX 2060.

Раніше фахівці вибрали найкращі зв'язки процесора і відеокарти у 2024 році. Так, наприклад, за обмеженого бюджету, варто розглянути ігровий ПК з Intel Core i3-12100F або AMD Ryzen 5 5600X і AMD Radeon RX 6600.

А Steam розповідав про найпопулярніші збірки ПК серед геймерів у 2024 році. GeForce RTX 3060 залишається найпоширенішою картою, а Windows 11 уперше обігнала за популярністю W10.

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