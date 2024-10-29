Nvidia просить користувачів терміново оновити свої відеокарти: у чому проблема

Свіжа версія фірмового ПЗ, яку ще не всі встигли встановити, закриває відразу 8 серйозних вразливостей у системі безпеки.

Компанія NVIDIA відзвітувала про усунення восьми критичних вразливостей у своєму фірмовому програмному забезпеченні. З них шість стосуються графічних драйверів для відеокарт GeForce, а дві – програмного забезпечення Nvidia vGPU.

Як пояснюють розробники, усі вразливості, за винятком однієї, давали змогу зловмисникам запускати довільний код і підвищувати привілеї в порушених системах. Докладніше про самі вразливості можна дізнатися тут.

Усі виявлені дірки в безпеці було усунуто в драйвері GeForce 566.03. Nvidia настійно рекомендує всім користувачам своїх відеокарт якнайшвидше оновити фірмове ПЗ до останньої версії й уникнути проблем.

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Для цього треба:

Відкрийте Geforce Experience і натисніть Check for Updates ("Перевірити наявність оновлень").

Додаток автоматично визначить останню версію драйвера, що відповідає вашій відеокарті.

Натисніть Download ("Завантажити") і виберіть Quick Install ("Швидке встановлення"), щоб завершити оновлення драйвера.

Раніше в мережу "злили" характеристики і ціни GeForce RTX 5090 і RTX 5080. Флагманська модель буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ VRAM і енергоспоживанням 600 Вт. Презентувати нове покоління мають у січні 2025 року.

Нещодавнє опитування Steam показало, що відеокартами від Nvidia свої ПК оснастили понад 77% користувачів, тоді як частка AMD становить лише 15%. Найпопулярнішою моделлю є RTX 3060, але в спинку їй дихає RTX 4060.

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