Нове покоління відеокарт Nvidia не за горами, але і зараз в асортименті "зелених" є низка чудових рішень.

Фахівці ресурсу TechRadar вибрала п'ятірку найкращих відеокарт від Nvidia восени 2024 року. Професіонали оцінили актуальній моделі за критеріями вартість, продуктивність, якість і склали список найкращих, у кожній з окремих категорій.

Згідно з актуальною статистикою Steam, відеокартами Nvidia свої комп'ютери оснастили 77% геймерів. У той час як рішенням від AMD віддають перевагу менше ніж 15% користувачів. Прискорювачами Intel користується 7% геймерів.

GeForce RTX 4070 Super – найкраща відеокарта Nvidia для більшості. Вона має високу ігрову продуктивність і добре справляється з трасуванням променів. У неї є здорова конкуренція з боку актуальної лінійки Radeon від AMD, але 4070 Super безумовно має перевагу.

– найкраща відеокарта Nvidia для більшості. Вона має високу ігрову продуктивність і добре справляється з трасуванням променів. У неї є здорова конкуренція з боку актуальної лінійки Radeon від AMD, але 4070 Super безумовно має перевагу. GeForce RTX 4060 – найкраща бюджетна відеокарта. Цей прискорювач ідеальний для роздільної здатності 1080p, а якщо ввімкнути генерацію кадрів, то можна зіграти в деякі ігри і в 2K.

– найкраща бюджетна відеокарта. Цей прискорювач ідеальний для роздільної здатності 1080p, а якщо ввімкнути генерацію кадрів, то можна зіграти в деякі ігри і в 2K. GeForce RTX 4080 – найкраща відеокарта для 4К. Вона приблизно на 8% слабкіша за флагманську RTX 4090, але коштує при цьому на 40% дешевше, що робить її оптимальним "high-end" вибором.

– найкраща відеокарта для 4К. Вона приблизно на 8% слабкіша за флагманську RTX 4090, але коштує при цьому на 40% дешевше, що робить її оптимальним "high-end" вибором. GeForce RTX 3080 – найкраща відеокарта минулого покоління. Ця модель забезпечує на 50-80% більшу продуктивність, ніж та ж RTX 2080, і непогано справляється з іграми навіть з роздільною здатністю 4K. Хоча її вартість могла б бути і нижчою.

– найкраща відеокарта минулого покоління. Ця модель забезпечує на 50-80% більшу продуктивність, ніж та ж RTX 2080, і непогано справляється з іграми навіть з роздільною здатністю 4K. Хоча її вартість могла б бути і нижчою. Замикає п'ятірку рейтингу GeForce RTX 3050. Хоча у нього неоднозначна репутація і він не такий потужний, як RX 6600 від AMD, він пропонує гідну продуктивність у роздільній здатності 1080p і підтримку Nvidia DLSS.

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Раніше в мережу "злили" характеристики GeForce RTX 5090 і RTX 5080. Флагманська модель буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ пам'яті та енергоспоживанням 600 Вт. Презентувати картки мають у січні 2025 року.

Уже підтверджено, що у топових карток Nvidia не буде конкурентів. AMD таки не зуміла витримати конкуренції із "зеленими" і в прийдешньому поколінні залишить топовий сегмент, розрахований на найвимогливіших геймерів. Раніше повідомлялося, що ARM може почати випускати відеокарти, щоб скласти конкуренцію Nvidia.

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