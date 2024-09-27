Презентувати нові флагмани мають у січні на виставці CES 2025.

До виходу нових флагманських відеокарт від Nvidia залишається близько трьох місяців, і сьогодні в мережі з'явилися докладні параметри GeForce RTX 5090 і RTX 5080. Поділився ними один із найнадійніших "залізних" інсайдерів Kopite7kimi.

Характеристики RTX 5090:

21 760 CUDA-ядер.

32 ГБ GDDR7.

шина 512 біт.

енергоспоживання 600 Вт.

Характеристики RTX 5080:

10 752 CUDA-ядер.

16 ГБ GDDR7.

шина 256 біт.

енергоспоживання 400 Вт.

Якщо витік підтвердиться, флагманська RTX 5090 буде оснащена майже на 30% більшою кількістю CUDA-ядер порівняно з RTX 4090, отримає збільшений обсяг пам'яті на 8 ГБ і розширену розрядність шини з 384 до 512 біт. Але варто зазначити, що енергоспоживання карти значно зросте з 450 до 600 Вт.

А ось апдейт RTX 5080 порівняно з RTX 4080 буде менш значними. Кількість CUDA-ядер зросте з 9728 до 10 752, але обсяг пам'яті залишиться на колишньому рівні – 16 ГБ з шиною 256 біт. При цьому тип пам'яті зміниться з GDDR6X на GDDR7.

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Інші джерела повідомили, що слідом за продуктивністю, зросте і цінник. RTX 5090 приписують ціну в 2500 доларів, що на $700 доларів більше рекомендованої ціни RTX 4080. Презентація нових прискорювачів, найімовірніше, відбудеться в січні на виставці CES 2025.

Очікується, що у топових карток Nvidia не буде конкурентів. Повідомляється, що AMD все ж не зуміла витримати конкуренції з "зеленими" і в наступному поколінні GPU покине топовий сегмент, розрахований на найдосвідченіших геймерів. Таким чином флагман Radeon RX 8000-ї серії буде порівнянний з RX 7900 XTX.

Раніше експерти склали рейтинг найкращих б/у відеокарт для купівлі у 2024 році. Найпривабливіші пропозиції можна знайти в бюджетних сегментах, а ось від купівлі топових відеокарт на вторинному ринку фахівці радять утриматися..

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