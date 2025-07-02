Наступні драйвери стануть останніми.

NVIDIA підтвердила, що наступний великий апдейт драйверів стане останнім для низки старих відеокарт.

Оновлення драйверів із номером 580 завершить підтримку архітектур Maxwell (GeForce GTX 700/900), Pascal (GTX 1000) і Volta (TITAN V). Відеокарти цих поколінь більше не отримуватимуть свіжих оновлень.

Як зазначає VideoCardz, драйверні гілки у NVIDIA загальні для UNIX і Windows, тож припинення підтримки торкнеться обох платформ.

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Важливо, що відеокарти на архітектурі Turing, включно з популярною GeForce GTX 16-ї серії, продовжать отримувати драйвери і після переходу на нову гілку драйверів.

NVIDIA поки не називає точних термінів виходу драйвера 580. Ті ж VideoCardz кажуть, що до цієї події залишається ще як мінімум кілька місяців.

Раніше ми розповідали, що вийшла найдешевша відеокарта Nvidia нового покоління, але оглядів усе ще немає. Новинка виступає приблизно на рівні GeForce RTX 3060 і Radeon RX 7600.

Крім того, нещодавно надійний інсайдер розкрив характеристики неанонсованої RTX 5070 Super. Серед найцікавішого - GPU отримає 18 ГБ відеопам'яті GDDR7. Відеокарту мають представити взимку 2026 року.

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