Бюджетна відеокарта RTX 6060 вийде лише у 2029 році і буде слабшою за PS6

Очікується, що графічна підсистема PS6 за продуктивністю наблизиться до GeForce RTX 5070 Ti або навіть RTX 5080.

Відомий інсайдер Kepler_L2 поділився актуальними планами NVIDIA щодо майбутніх відеокарт серії GeForce RTX 60. За даними його джерел, виробник відкладе випуск бюджетної RTX 6060 аж до 2029 року.

Причиною можливої затримки він називає дефіцит поставок – в умовах дефіциту пам'яті Nvidia напевно спочатку випустить GeForce RTX 6090, RTX 6080 і RTX 6070, після чого займеться виробництвом бюджетних відеокарт. Флагманські чіпи нової лінійки мають з'явитися у 2028 році.

Подібна ситуація вже спостерігалася під час запуску лінійки RTX 50-ї серії. GeForce RTX 5080 і RTX 5090 з’явилися в січні 2025 року, тоді як RTX 5060 потрапила на ринок лише в травні. Якщо інформація підтвердиться, то це буде одна з найбільших перерв між релізами бюджетних чіпів в історії компанії – близько 44 місяців.

Відео дня

Інсайдер також припустив, що GeForce RTX 6060 не зможе зрівнятися з PS6 за ігровою продуктивністю. Графічна підсистема майбутньої консолі наблизиться за продуктивністю до RTX 5070 Ti або навіть RTX 5080, склавши конкуренцію потужним ігровим ПК. При цьому вихід самої консолі очікується вже у 2027 році.

У самій Nvidia поки що не коментували чутки про реліз RTX 6000. За даними інсайдерів, між RTX 50 і RTX 60 компанія випустить серію RTX 50 Super зі збільшеним об’ємом пам’яті.

Раніше з’явилася інформація, що Nvidia припиняє масове виробництво RTX 5090 і готує RTX 5080 на 24 ГБ. Слідом за цим флагманська відеокарта почала зникати з каталогів великих західних магазинів.

Steam провів опитування своїх користувачів і назвав найпопулярнішу конфігурацію ігрового ПК восени 2026 року. Звання найпопулярнішої відеокарти несподівано дісталося GeForce RTX 5070.

Вас також можуть зацікавити такі новини: