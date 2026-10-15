RTX 5090 зникають із магазинів: ціни на відеокарти злетіли майже до $10 000

Це підсилює чутки про можливе припинення виробництва флагманської ігрової відеокарти NVIDIA.

Декілька днів тому з'явилися повідомлення, що Nvidia припиняє постачання графічних процесорів GB202 для GeForce RTX 5090. Передбачається, що всі майбутні чипи будуть ексклюзивно поставлятися для професійних відеокарт серії RTX Pro. Тепер з'явилися додаткові ознаки того, що топовий флагман наближається до кінця свого виробничого циклу.

Як зауважив портал VideoCardz, крупна американська мережа Micro Center змінила статус доступності багатьох відеокарт RTX 5090 з "Немає в наявності" на "Не продається". Зміна торкнулася моделей ASUS, MSI, Gigabyte та ZOTAC.

Товари залишилися в каталозі, але більше не пропонуються до продажу в магазинах мережі. Є винятки: наприклад, ASUS ROG Astral Edition 20, як і раніше, доступна у складі обмеженого спеціального комплекту. Крім того, ритейлер продовжує продавати готові ПК-збірки з RTX 5090.

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Користувачі мережі також повідомляють, що перед зникненням з продажу RTX 5090 пропонувалася майже за $10 000. Для порівняння: у січні 2025 року відеокарта надійшла у продаж за рекомендованою роздрібною ціною 1999 доларів у США.

Ситуація розвивається на тлі тривожних повідомлень щодо доступності RTX 5090. Нещодавно німецький портал ComputerBase виявив, що відеокарта залишилася лише у декількох продавців, а ціни на найдешевшу версію вже перевищили 5000 євро

Джерела повідомляють, що замість GeForce RTX 5090 компанія готує версію RTX 5080 з 24 ГБ відеопам'яті. Вона стане найпотужнішим споживчим графічним процесором у сімействі Nvidia. При цьому від випуску RTX 5080 на 16 ГБ відмовляться.

Крім того, як і раніше, ходять чутки про серію RTX 50 Super, але терміни її виходу залишаються невизначеними. Спочатку в інсайдерських колах циркулювали чутки, що NVIDIA планує випустити RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super і RTX 5070 Super на початку 2026 року.

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