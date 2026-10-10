Nvidia припиняє масове виробництво RTX 5090 і готує RTX 5080 з 24 ГБ пам’яті

Окрім GeForce RTX 5090, "зелена" компанія може припинити випуск RTX 5070 Ti.

GeForce RTX 5090, ймовірно, наближається до кінця свого виробничого циклу. Інсайдер MEGAsizeGPU повідомив, що нові поставки графічних процесорів GB202 для відеокарти більше не плануються, а всі майбутні чипи будуть ексклюзивно постачатися для лінійки RTX Pro.

Якщо інформація підтвердиться, це означатиме, що Nvidia фактично відмовляється від випуску RTX 5090, включаючи китайські D-версії. Відеокарта й без того відчуває дефіцит, а її вартість наблизилася до позначки в 5000 доларів. Припинення поставок нових GPU може ще сильніше підвищити ціни на флагманську модель.

Джерела повідомляють, що замість GeForce RTX 5090 компанія планує випустити RTX 5080 з 24 ГБ пам’яті. Вона стане найпотужнішою споживчою відеокартою в серії Nvidia. Від випуску RTX 5080 на 16 ГБ відмовляться.

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Раніше з’явилася інформація, що під загрозою скорочення виробництва може опинитися й GeForce RTX 5070 Ti. Однак поки незрозуміло, чи планує Nvidia повністю зняти відеокарту з виробництва, чи лише зменшити обсяги випуску та перенаправити потужності на інші моделі.

Ймовірно, Nvidia має намір перерозподілити ресурси для випуску нових моделей RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super та RTX 5070 Super, які мають бути представлені до кінця року.

Раніше ЗМІ звернули увагу, що в Європі ціна на найдешевшу версію GeForce RTX 5090 вже перевищила 5000 євро. При цьому окремі моделі вже наближаються до позначки €5500.

Steam провів опитування своїх користувачів і назвав найпопулярнішу конфігурацію ігрового ПК восени 2026 року. Звання найпопулярнішої відеокарти несподівано дісталося GeForce RTX 5070.

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