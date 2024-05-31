Якщо вірити новій інсайдерській інформації, RTX 5090 отримає 28 ГБ відеопам'яті GDDR7 і 448-бітну шину.

У мережі продовжує з'являтися інформація про нову флагманську відеокарту Nvidia наступного покоління, відому як GeForce RTX 5090. Анонс відбудеться цієї осені.

Якщо вірити новій інсайдерській інформації, флагманська відеокарта може не одержати 512-бітну шину і 32 ГБайт пам'яті, які їй приписували раніше. Виявилося, що на нас чекають лише 28 ГБ пам'яті GDDR7 і 448-бітна шина. Показово, що востаннє Nvidia використовувала 448-бітну шину за часів серії GTX 200.

Це означає, що на платі RTX 5090 буде встановлено не 16 модулів GDDR7, як вважалося раніше, а 14 по 2 ГБ кожен. Максимальна пропускна здатність пам'яті повинна становити 1568 ГБ/с. Для порівняння, GeForce RTX 4090 оснащена 24 ГБ GDDR6X, а шина у неї 384-бітна.

Відео дня

У ранніх повідомленнях йшлося, що в основу картки ляже GPU GB202 на архітектурі Blackwell, а завдяки 2-слотовій системі охолодження картка буде тоншою за RTX 4090. Інсайдери кажуть, що Nvidia націлена на приріст потужності близько 50-70% порівняно з RTX 4090.

Якщо чутки вірні, спочатку на ринку з'явиться RTX 5080, а через якийсь час дебютує RTX 5090. Прем'єра обох карт відбудеться в четвертому кварталі 2024 року, тобто в період із жовтня до грудня.

Нагадаємо, раніше цього року Nvidia оновила серію RTX 40хх відразу трьома новими моделями з приставкою Super. Профільні портали особливо високо оцінили RTX 4070 Super, назвавши її найкращою відеокартою для ігор у середньобюджетному класі.

Вас також можуть зацікавити новини: