Якщо вірити джерелу, флагманська GeForce RTX 5090 отримає 24 576 ядер CUDA і пам'ять GDDR7.

Джерело, яке вже не раз викладало достовірну інформацію про відеокарти Nvidia, повідомило, що до виходу перших моделей із лінійки GeForce RTX 5000 залишилося не так уже й багато. Прем'єра нових карт відбудеться в четвертому кварталі 2024 року, тобто в період із жовтня до грудня. Раніше передбачалося, що вони дебютують на початку 2025.

За традицією, Nvidia сфокусується на випуску флагманів - RTX 5090 і RTX 5080, а більш бюджетні моделі (RTX 5060 і RTX 5070) надійдуть у продаж пізніше. Цю інформацію повідомляє тайванське видання UDN, на що звернули увагу в Wccftech.

Нові ігрові GPU від Nvidia, якщо вірити джерелу, будуть засновані на базі архітектури Blackwell з техпроцесом 4 нм. З чуток, RTX 5090 і 5080 оснастять відеопам'яттю GDDR7, а інші інсайда вказують, що кількість ядер CUDA у флагманської RTX 5090 складе 24576, тож відеокарта точно зможе запускати сучасні ігри з трасуванням променів і в 4K.

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Судячи з усього, у нових карток Nvidia не буде конкурентів. Повідомляється, що AMD не зуміла витримати конкуренції з "зелених" і в наступному поколінні своїх GPU покине топовий сегмент, розрахований на досвідчених геймерів. Таким чином флагман Radeon RX 8000-ї серії дорівнюватиме RX 7900 XTX.

Нагадаємо, на початку 2024 року Nvidia випустила графічні прискорювачі з лінійки GeForce RTX 40 Super. Журналісти високо оцінили RTX 4070 Super, назвавши її найкращою відеокартою на сьогодні в ціновій категорії до $600.

А свіже опитування Steam показало, що nVidia GeForce GTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою серед геймерів, і її популярність тільки зростає. За нею розташувалися GTX 1650 і RTX 2060. При цьому в топ-10 немає жодної десктопної RTX 40 нового покоління.

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