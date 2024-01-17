Тести показали, що продуктивність GeForce RTX 4070 Super знаходиться на рівні RTX 3090 при куди більш приємному ціннику.

У мережі почали з'являтися огляди на відеокарту RTX 4070 Super, представлену на початку січня. Журналісти залишилися дуже задоволені новинкою, а Tom's Hardware навіть назвав її найкращою відеокартою на сьогодні в ціновій категорії до $600.

Новинку назвали суттєвим кроком вперед в порівнянні зі стандартною RTX 4070. Тести показали, що вона в середньому на 16% швидше. При цьому коштує ті ж 599 доларів, які просили за RTX 4070 на старті (зараз вона подешевшала до 549 доларів).

Окрім високої продуктивності, GeForce RTX 4070 Super відрізняється високою енергоефективністю (середнє енергоспоживання під час гри – 200 Вт, дозволяє без проблем грати в усі новинки з трасуванням променів, підтримує DLSS 3 і AV1, а також хороша в операціях з ШІ.

Також в Tom's Hardware відзначили стильний дизайн Founder's Edition. Йдеться про модель RTX 4070 Super, випущену самою NVIDIA. Згадується, що це одна з найкрасивіших відеокарт з усіх доступних на ринку.

Відеокарта вийшла настільки вдалою, що на сайті Nvidia навіть утворилася черга за 4070 Super. При цьому на інші відеокарти з лінійки RTX 40хх Super у покупців не виникало такого великого ажіотажу, пише The Verge.

Додамо, що RTX 4070 Super отримала графічний чіп з 7680 ядрами CUDA, 192-бітну шину, 12 ГБ пам'яті GDDR6X, а TGP склав 220 Вт. Більш детально про нові відеокарти Nvidia можна почитати в окремій новини.

Також Nvidia готує до випуску "урізану " GeForce RTX 3050 з 6 ГБ пам'яті (проти 8 ГБ у звичайної) і "урізану" RTX 4070 з пам'яттю GDDR6 замість більш швидкої GDDR6X. Вони дебютують в лютому-березні.

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