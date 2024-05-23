Як вважають інсайдери, флагманська відеокарта Nvidia вийде з 32 ГБ пам'яті та 512-бітною шиною.

До виходу перших моделей у серії GeForce RTX 5000 залишається не так вже й багато часу, тому в мережі все частіше з'являється нова інформація. Цього разу журналісти авторитетного порталу Videocardz розкрили подробиці про флагманську відеокарту RTX 5090, яка прийде на зміну RTX 4090.

Очікується, що RTX 5090 підтримуватиме пам'ять GDDR7 з таким компонуванням: 4-5-2-5 (за годинниковою стрілкою). Це нововведення дасть змогу друкованій платі підтримувати до 16 модулів пам'яті. Якщо Nvidia використовуватиме модулі по 2 гігабайти, то відеокарта вийде з 32 ГБ пам'яті. Шина має бути 512-бітна.

Приблизна схема, як може виглядати компонування модулів пам'яті на RTX 5090:

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Флагман GeForce RTX наступного покоління, як очікується, буде використовувати нову конструкцію друкованої плати, але який вигляд це матиме, поки незрозуміло.

Прем'єра GeForce RTX 5090 відбудеться в 4-му кварталі 2024 року, тобто в період із жовтня до грудня. Інсайдери кажуть, що Nvidia націлена на приріст потужності приблизно в 50-70% порівняно з RTX 4090. З чуток, спочатку вийде RTX 5080, а через якийсь час з'явиться RTX 5090.

Скоріш за все, у нових карток Nvidia не буде конкурентів. Була інформація, що AMD не зуміла витримати конкуренції з "зеленими" і в прийдешньому поколінні GPU залишить топовий сегмент, розрахований на найвимогливіших геймерів. Таким чином флагман Radeon RX 8000-ї серії дорівнюватиме RX 7900 XTX.

Нагадаємо, раніше цього року Nvidia оновила серію GeForce RTX 40хх відразу 3 новими моделями з приставкою Super. Оглядачі високо оцінили RTX 4070 Super, назвавши її найкращою відеокартою в ціновій категорії до $600.

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