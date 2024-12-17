Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 отримає рекордну кількість відеопам'яті

Це істотно більше, ніж у RTX 4090.

Новий флагман NVIDIA, відеокарта GeForce RTX 5090, яка має бути анонсована за кілька тижнів, справді отримає 32 ГБ відеопам'яті типу GDDR7. Простіша модель, RTX 5090, буде оснащена 16 ГБ.

Компанія Acer завчасно розмістила на своєму сайті ПК серії Predator Orion 7000, які одними з перших отримають відеокарти нового покоління Nvidia GeForce RTX 50. Зокрема йдеться про моделі від RTX 5090 до RTX 5080.

32 ГБ у GeForce RTX 5090 – це рекордна кількість пам'яті для даного типу відеокарт. У RTX 3090 було 24 ГБ відеопам'яті. Таку саму кількість пам'яті отримала RTX 4090 два роки по тому.

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Крім такої величезної кількості відеопам'яті, RTX 5090, за чутками, буде оснащуватися чипом GB202-300, 21 760 ядрами CUDA, 512-бітною шиною і енергоспоживанням 600 Вт. RTX 5080, як очікується, вийде з чипом GB203-400, 10 752 ядрами CUDA, 256-бітною шиною пам'яті і TDP 400 Вт.

Обидві нові відеокарти будуть представлені 7 січня на виставці CES 2025. Загалом компанія покаже п'ять моделей відеокарт Blackwell: GeForce RTX 5090, RTX 5090D (ексклюзив для китайського ринку), RTX 5080, RTX 5070 Ti і RTX 5070. Дешевші RTX 5060 Ti і RTX 5060 очікуються у квітні-травні.

У січні 2025 року в AMD теж пройде свій івент, де будуть анонсовані нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000). Нагадаємо, Intel представила нове покоління відеокарт на початку грудня.

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