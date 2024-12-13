Чекати залишилося менше ніж місяць.

Техногігант Nvidia оголосив дату свого наступного офіційного заходу –він пройде 7 січня 2025 року в рамках CES 2025. Головним анонсом стане прем'єра нових відеокарт лінійки GeForce RTX 50.

Примітно, що того ж дня відбудеться і крупний захід AMD, але чи будуть на ньому продемонстровані нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000) поки незрозуміло. Intel представила нове покоління відеокарт на початку грудня.

За даними джерел, у січні Nvidia представить відразу три моделі нового покоління: RTX 5090, RTX 5080 і RTX 5070. Але виходити вони будуть у різний час. Зі свого боку реліз RTX 5060 Ti і RTX 5060, що відносяться до більш доступного сегменту, очікується не раніше травня 2025 року.

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Характеристики RTX 5090 : 21 760 CUDA-ядер, 32 ГБ GDDR7, шина 512 біт, енергоспоживання 600 Вт.

: 21 760 CUDA-ядер, 32 ГБ GDDR7, шина 512 біт, енергоспоживання 600 Вт. Характеристики RTX 5080 : 10 752 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7, шина 256 біт, енергоспоживання 400 Вт.

: 10 752 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7, шина 256 біт, енергоспоживання 400 Вт. Характеристики RTX 5070 : 6400 CUDA-ядер, 12 ГБ GDDR7, шина 192 біт, енергоспоживання 200 Вт.

Про ціни точної інформації немає. У ранніх повідомленнях йшлося про те, що RTX 5090 оцінять в 2500 доларів, що на 700 доларів більше рекомендованої ціни RTX 4080, яка продавалася за $1800.

І ще одна цікава деталь – для рендерингу трейлера The Witcher IV, за словами CD Projekt, використовувався ще не анонсований 3D-прискорювач GeForce RTX 50.

Раніше з'явилася інформація, що Sony і AMD об'єдналися для створення нової портативки. У Microsoft теж давали зрозуміти, що хотіли б зробити переносну версію Xbox, подібну до Steam Deck, а вийти вона може вже у 2026 році.

Свіже опитування Steam показало, що на якому ПК грає більшість геймерів планети у 2024 році. Найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060, а колись лідер GTX 1060 вперше вилетів із топ-10.

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