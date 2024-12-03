Intel представила відеокарти нового покоління для бюджетних геймерів (фото)

Arc B580 вартістю 249 доларів робить ігри з роздільною здатністю 1440p доступними для широких мас.

Компанія Intel випередила Nvidia з AMD і першою анонсувала відеокарти нового покоління, створені з використанням архітектури графічного процесора "Battlemage".

Асортимент поповнять дві моделі: Arc B580 і Arc B570. Це рішення середнього класу, які стануть цікавою альтернативною відеокартам GeForce RTX 4060 і Radeon RX 7600.

Згідно з внутрішніми тестами компанії, Arc B580 до 32% швидша за RTX 4060 у традиційній растеризації та до 25% швидше у режимах із трасуванням променів. Крім того, картка має 12 ГБ пам'яті, розрахованої на ігри з роздільною здатністю 1440p – те, чого не вистачає 8 ГБ RTX 4060, незважаючи на вищу вартість.

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Характеристики Intel Arc B580: 20 ядер Xe2, 12 ГБ GDDR6, 192-бітна шина пам'яті, 2,67 ГГц частота GPU, 190 Вт. Ціна – 249 доларів.

20 ядер Xe2, 12 ГБ GDDR6, 192-бітна шина пам'яті, 2,67 ГГц частота GPU, 190 Вт. Ціна – 249 доларів. Характеристики Intel Arc B570: 18 ядер Xe2, 10 ГБ GDDR6, 160-бітна шина пам'яті, 2,6 ГГц частота GPU, 150 Вт. Ціна – 219 доларів.

Обидві карти оснащені інтерфейсом PCIe 4.0 x8 і портами DisplayPort 2.1 (UHBR13.5). Intel Arc B580 надійде в продаж 13 грудня, а молодшу модель Arc B570 доведеться почекати до 16 січня 2025 року.

У продаж також надійде Arc B580 Limited Edition із двома вентиляторами, одним 8-контактним роз'ємом живлення і "майже безшумною" роботою. Свої версії новинок пропонуватимуть Acer, ASRock, Gunnir, Sparkle, Maxsun і Onix.

Презентація нових відеокарт Nvidia очікується в січні 2025 року. Якщо вірити чуткам, то RTX 5090 буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ пам'яті, а ось RTX 5060 залишиться з 8 ГБ пам'яті. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

Раніше експерти радили, яку відеокарту вибрати економному геймеру наприкінці 2024 року. Radeon RX 7600 назвали найкращою за сукупністю якостей, а RTX 4060 є оптимальним вибором для фанатів "зелених".

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