Arc B580 вартістю $249 робить ігри 1440p доступними для широких мас./ фото Intel

Компанія Intel випередила Nvidia з AMD і першою анонсувала відеокарти нового покоління, створені з використанням архітектури графічного процесора "Battlemage".

Асортимент поповнять дві моделі: Arc B580 і Arc B570. Це рішення середнього класу, які стануть цікавою альтернативною відеокартам GeForce RTX 4060 і Radeon RX 7600.

Згідно з внутрішніми тестами компанії, Arc B580 до 32% швидша за RTX 4060 у традиційній растеризації та до 25% швидше у режимах із трасуванням променів. Крім того, картка має 12 ГБ пам'яті, розрахованої на ігри з роздільною здатністю 1440p – те, чого не вистачає 8 ГБ RTX 4060, незважаючи на вищу вартість.

Відео дня
  • Характеристики Intel Arc B580: 20 ядер Xe2, 12 ГБ GDDR6, 192-бітна шина пам'яті, 2,67 ГГц частота GPU, 190 Вт. Ціна – 249 доларів.
  • Характеристики Intel Arc B570: 18 ядер Xe2, 10 ГБ GDDR6, 160-бітна шина пам'яті, 2,6 ГГц частота GPU, 150 Вт. Ціна – 219 доларів.

Фото Arc B580 03 грудня 2024
Фото Arc B580 03 грудня 2024
Фото Arc B580 03 грудня 2024
Фото Arc B580 03 грудня 2024
Фото Arc B580 03 грудня 2024

Обидві карти оснащені інтерфейсом PCIe 4.0 x8 і портами DisplayPort 2.1 (UHBR13.5). Intel Arc B580 надійде в продаж 13 грудня, а молодшу модель Arc B570 доведеться почекати до 16 січня 2025 року.

У продаж також надійде Arc B580 Limited Edition із двома вентиляторами, одним 8-контактним роз'ємом живлення і "майже безшумною" роботою. Свої версії новинок пропонуватимуть Acer, ASRock, Gunnir, Sparkle, Maxsun і Onix.

Intel представила відеокарти нового покоління для бюджетних геймерів (фото)

Презентація нових відеокарт Nvidia очікується в січні 2025 року. Якщо вірити чуткам, то RTX 5090 буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ пам'яті, а ось RTX 5060 залишиться з 8 ГБ пам'яті. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

Раніше експерти радили, яку відеокарту вибрати економному геймеру наприкінці 2024 року. Radeon RX 7600 назвали найкращою за сукупністю якостей, а RTX 4060 є оптимальним вибором для фанатів "зелених".

Вас також можуть зацікавити новини: