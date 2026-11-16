Samsung, SK hynix і Micron звинуватили у змові через штучний дефіцит пам’яті

За 18 місяців ціни на звичайну DRAM зросли на 697 %, що спричинило негативні наслідки для всієї галузі споживчої електроніки.

Найбільшим виробникам пам'яті – Samsung, Micron та SK hynix – не вдалося домогтися закриття колективного антимонопольного позову в США. Їх звинувачують у узгодженому скороченні поставок оперативної пам'яті та подальшому зростанні цін на DRAM.

Як повідомляє TechPowerUp, суддя Ноель Вайз з окружного суду Північного округу Каліфорнії визнав аргументи позивачів достатньо обґрунтованими, відкривши шлях для повноцінного судового розгляду. При цьому звинувачення поки що не доведені, а всі три виробники заперечують порушення.

Позов подали в червні 2026 року 17 споживачів та представників невеликих компаній. Вони стверджують, що з кінця 2022 року Samsung, Micron і SK hynix узгоджено скорочували випуск звичайної DRAM і перенаправляли потужності на виробництво високошвидкісної пам’яті HBM для штучного інтелекту. За версією позивачів, за 18 місяців ціни на звичайну DRAM зросли на 697%, що спричинило негативні наслідки для всієї галузі споживчої електроніки.

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Відповідачі наполягали, що їхні дії були лише природною реакцією на зростання попиту з боку індустрії штучного інтелекту. Вони стверджують, що новий позов по суті повторює попередню справу, пов’язану з обмеженням поставок DRAM у 2016–2018 роках. Тоді суди не знайшли достатніх доказів змови, а в 2022 році Дев’ятий окружний апеляційний суд США підтвердив відхилення вимог.

Однак суддя відхилив аргументи виробників. Серед нових обставин зазначаються довгострокові контракти на постачання HBM, відмова Samsung і SK hynix укладати аналогічні довгострокові угоди з деякими покупцями звичайної DRAM, закриття компанією Micron споживчого бренду Crucial, а також запровадження в січні 2026 року практично однакових процедур перевірки клієнтів у всіх трьох компаніях.

При цьому рішення суду не означає, що Samsung, SK hynix або Micron визнані винними. На даному етапі суд лише вирішив, що наведених позивачами аргументів достатньо для продовження розгляду справи. Тепер компаніям належить надати відповідь на позов до 7 грудня, а перша нарада щодо подальшого розгляду справи призначена на 12 січня 2027 року.

TechPowerUp пише, що у цієї справи є й історичний контекст. У 1998–2002 роках Samsung, Hynix та інші виробники дійсно брали участь у картелі на ринку DRAM. Тоді Samsung сплатила штраф у розмірі 300 млн доларів, а Hynix – 185 млн доларів; Micron отримала імунітет за співпрацю зі слідством. Суд дозволив враховувати цю історію під час розгляду нової справи, хоча вона сама по собі не доводить нинішню змову.

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За оцінками аналітиків, у найближчі роки багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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