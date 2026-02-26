Слідом за ASUS ще один популярний бренд згортає виробництво смартфонів

Стверджується, що випуск серії Meizu 23 фактично призупинено.

У мережі з'явилися повідомлення, що Meizu більше не випускатиме нові смартфони, а сама корпорація готується до вимушеної реструктуризації. Випуск серії Meizu 23, який очікувався у середині 2026 року, фактично призупинено.

Джерела, близькі до Meizu, стверджують, що китайський виробник не може розплатитися з постачальниками ще з квітня минулого року. Ситуацію погіршив дефіцит пам'яті і зростання цін на комплектуючі – як пише Gizmochina, саме це стало критичним ударом по мобільному бізнесу бренду.

При цьому стверджується, що бренд Meizu повністю не зникне і залишиться всередині системи Geely, а окремі дочірні структури концерну можуть продовжити діяльність у суміжних напрямках.

Варто зазначити, що повідомлення про закриття Meizu з'являються із "завидною" регулярністю – приблизно раз на пару років. Однак цього разу інсайдери стверджують, що скорочення вже почалися, а робота мобільного підрозділу фактично призупинена.

Нагадаємо, в січні 2026 року ASUS офіційно оголосила про повну відмову від випуску нових смартфонів. Компанія зосередиться на ринку ПК та ШІ. А в червні колись популярний бренд LG припинив підтримку всіх своїх смартфонів.

Раніше користувачів попередили про серйозні зміни на ринку смартфонів у 2026 році. Компаніям, у тому числі Apple, доведеться або підвищувати ціни, приблизно на 20-30%, або погіршувати характеристики.

На тлі бурхливої світової кризи користувачі можуть зіткнутися не тільки з підвищеними цінами на смартфони, але й на інші пристрої, що залежать від пам'яті – зокрема, ноутбуки. Покращення ситуації не очікується щонайменше до 2028 року.

