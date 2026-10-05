'Буде лише гірше': виробник пам’яті попередив про дефіцит до 2028 року

Для покупців це означає, що ціни на електроніку продовжуватимуть зростати, причому пік подорожчання ще попереду.

Голова Micron Санджай Мехротра попередив, що дефіцит оперативної та флеш-пам'яті у 2027 і 2028 роках лише посилиться. На його думку, індустрія просто не усвідомлює, наскільки поганою стане ситуація.

Попит залишається настільки високим, що весь обсяг виробництва на 2027 рік уже розпродано за вищими цінами. Більшість переговорів із клієнтами зараз стосується поставок на 2028 рік, а деякі хочуть отримати гарантії на поставки навіть після 2030 року, пише PC Mag.

У Micron очікують, що світові поставки DRAM і NAND зростуть на 20% протягом наступних двох років. Однак й цього буде недостатньо, щоб покрити попит. Головною причиною залишається стрімкий розвиток ШІ: технологічні компанії активно закуповують компоненти для будівництва дата-центрів і запуску потужних систем штучного інтелекту.

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Micron планує запустити нові заводи у 2028 році та заклала 25 млрд доларів капітальних витрат на першу половину нового фінансового року, але миттєво дефіцит вони не усунуть. Тож попит ще довго перевищуватиме пропозицію, а пам'ять продовжуватиме дорожчати. Раніше керівник іншої крупної компанії, SK Hynix, припускав, що проблеми з поставками зберігатимуться аж до 2030 року.

Для покупців це означає, що ціни на консолі, ПК та смартфони продовжуватимуть зростати. На тлі кризи пам’яті проти трьох найбільших виробників пам’яті – Samsung, SK Hynix і Micron – було подано колективний позов із звинуваченнями у ціновій змові з метою завищення цін на DRAM.

На тлі триваючого дефіциту пам’яті NVIDIA знову підвищує ціни на свої відеокарти – це вже третє підвищення цін з початку року. Цього разу вартість графічних прискорювачів зросте на 20–30%

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам'яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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