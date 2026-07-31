Відеокарти NVIDIA подорожчають уже втретє від початку року: чому це відбувається

Цього разу вартість графічних прискорювачів зросте на 20–30 %.

NVIDIA знову підвищить ціни на свої відеокарти – це вже третє підвищення цін від початку 2026 року. Цього разу вартість графічних прискорювачів зросте на 20–30%, пише тайванське видання Economic Daily.

На початку року ціни на відеокарти офіційно підвищили на 10–15%, друге підвищення відбулося в травні й стосувалося лише флагманських моделей RTX 5090. Цього разу коригування торкнеться решти відеокарт лінійки GeForce.

Головна причина зростання цін – постійне подорожчання пам’яті DRAM, GDDR6 та GDDR7. Зокрема, ціна мікросхеми GDDR7 на 3 ГБ уже сягнула 60–70 доларів за штуку, тоді як ціна стандартного 2-гігабайтного чіпа поки що становить лише 20 доларів.

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Слідом за NVIDIA ціни піднімуть або вже підняли також такі виробники, як Samsung (близько 20 % ціни на DRAM у третьому кварталі), виробники мікросхем пам’яті Nanya Technology та Winbond Electronics, виробники материнських плат ASUS, MSI та Gigabyte, а також інші виробники електроніки.

Виробники відеокарт зазначають, що наразі прогнозованість поставок пам’яті скоротилася до одного місяця, через що складно планувати собівартість продукції. За прогнозами, обсяги поставок споживчої електроніки цього року скоротяться на 10–20%, проте виручка вендорів залишиться стабільною – значною мірою завдяки зростанню середнього чека.

У Китаї, тим часом, всього за ніч подорожчали відеокарти всіх цінових категорій – на 15–30%. Причому подорожчали не тільки відеокарти NVIDIA, а й AMD, а також Intel Arc.

Раніше Steam провів опитування своїх користувачів і назвав найоптимальнішу конфігурацію ігрового ПК у 2026 році. Звання найпопулярнішої відеокарти дісталося GeForce RTX 4060, а процесори Intel вперше за довгий час зуміли збільшити свою частку.

Експерти ообрали вісім найкращих відеокарт для компактних корпусів. Завдяки енергоефективним архітектурам і вдосконаленому охолодженню, у 2026 році навіть найпотужніші GPU можна розмістити в корпусах типу Mini‑ITX.

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