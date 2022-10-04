США введуть нові обмеження для Китаю. Санкції торкнутися доступу до американських напівпровідникових технологій.
Про це пише Bloomberg.
Відзначається, що цим рішенням Вашингтон намагається контролювати амбіції Пекіна і загальмувати зростання сектора вартістю 550 мільярдів доларів.
"На цьому тижні Міністерство торгівлі введе пакет правил, які будуть регулювати, які напівпровідникові технології можна експортувати в Китай, включаючи систематизацію попередніх вказівок, наданих окремим компаніям", - йдеться в повідомленні.
Офіційної заяви від Білого дому та Міністерства торгівлі поки що немає.
США намагається обмежити доступ до високоякісних напівпровідникових технологій і збільшити свої виробничі потужності в рамках стратегічної конкуренції з Китаєм.
За даними New York Times, нові заходи включатимуть обмеження на експорт технологій, що виробляють передові напівпровідники, а також заборону продажу інструментів для виробництва мікросхем і мікросхем пам'яті в Китаї, обмеження доступу до чіпів, що використовуються в суперкомп'ютерах і для штучного інтелекту. Зокрема, це обмеження торкнутися продажу 14-нанометрових чіпів й вище класом.
Як раніше повідомляв УНІАН, на сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну президент США Джо Байден підписав указ про імплементацію закону про субсидії на виробництво напівпровідникових мікросхем і дослідження на 52,7 млрд доларів.
1 вересня стало відомо, що адміністрація президента США ввела нові обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чіпів в Китай і Росію. Це стало останньою спробою уряду США використовувати напівпровідники як інструмент, що стримує досягнення конкурентів у таких областях, як високопродуктивні обчислення та штучний інтелект.