Нові обмеження повинні оголосити на цьому тижні.

США введуть нові обмеження для Китаю. Санкції торкнутися доступу до американських напівпровідникових технологій.

Про це пише Bloomberg.

Відзначається, що цим рішенням Вашингтон намагається контролювати амбіції Пекіна і загальмувати зростання сектора вартістю 550 мільярдів доларів.

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"На цьому тижні Міністерство торгівлі введе пакет правил, які будуть регулювати, які напівпровідникові технології можна експортувати в Китай, включаючи систематизацію попередніх вказівок, наданих окремим компаніям", - йдеться в повідомленні.

Офіційної заяви від Білого дому та Міністерства торгівлі поки що немає.

США намагається обмежити доступ до високоякісних напівпровідникових технологій і збільшити свої виробничі потужності в рамках стратегічної конкуренції з Китаєм.

За даними New York Times, нові заходи включатимуть обмеження на експорт технологій, що виробляють передові напівпровідники, а також заборону продажу інструментів для виробництва мікросхем і мікросхем пам'яті в Китаї, обмеження доступу до чіпів, що використовуються в суперкомп'ютерах і для штучного інтелекту. Зокрема, це обмеження торкнутися продажу 14-нанометрових чіпів й вище класом.

Як раніше повідомляв УНІАН, на сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну президент США Джо Байден підписав указ про імплементацію закону про субсидії на виробництво напівпровідникових мікросхем і дослідження на 52,7 млрд доларів.

1 вересня стало відомо, що адміністрація президента США ввела нові обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чіпів в Китай і Росію. Це стало останньою спробою уряду США використовувати напівпровідники як інструмент, що стримує досягнення конкурентів у таких областях, як високопродуктивні обчислення та штучний інтелект.

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