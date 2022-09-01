Обмеження стосуються високопродуктивних моделей.

Адміністрація президента США Джо Байдена ввела нові обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чипів в Китай і Росію.

Про це пише The New York Times.

Це стало останньою спробою уряду США використовувати напівпровідники як інструмент, що стримує досягнення конкурентів в таких областях, як високопродуктивні обчислення і штучний інтелект, пише видання.

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Нові обмеження стосуються високопродуктивних моделей чіпів, відомих як графічні процесори, які продаються компаніями Nvidia і Advanced Micro Devices.

Спочатку вони розроблялися для рендеринга зображень у відеоіграх, але в останнє десятиліття широко використовуються в найбільших суперкомп'ютерах, використовуваних вченими і інтернет-компаніями для розпізнавання мови і об'єктів на фотографіях.

Крім того, вони використовуються в розробках зброї і зборі розвідувальних даних. Відзначається, що деякі великі системи в Китаї були пов'язані зі спостереженням за мусульманськими меншинами.

Також технологія штучного інтелекту все частіше використовується для ідентифікації осіб на відеозображеннях.

"Обмеження є частиною холодної війни між Китаєм і США за першість у передових технологіях. Адміністрація Байдена, спираючись на обмеження, розпочаті за колишнього президента Дональда Трампа, вжила заходів, спрямованих на обмеження доступу таких компаній, як китайська Huawei, до передових чіпів і закордонного виробництва напівпровідників", - йдеться в статті.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден підписав указ про імплементацію Закону про субсидії на виробництво напівпровідникових мікросхем.

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