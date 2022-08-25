Указ Байдена встановлює шість основних пріоритетів для керівництва і створює міжвідомчу раду з 16 членів.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну президент США Джо Байден підписав указ про імплементацію закону про субсидії на виробництво напівпровідникових мікросхем і дослідження на 52,7 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

"Субсидуючи виробництво чіпів в США і розширюючи фінансування досліджень, закон має на меті подолати постійний дефіцит, який торкнувся всього: від автомобілів і зброї до пральних машин і відеоігор", - пише агентство.

Білий дім повідомив, що Міністерство торгівлі запустило сайт CHIPS.gov. - відомство виділятиме кошти на виробництво чіпів.

Указ Байдена встановлює шість основних пріоритетів для керівництва і створює Міжвідомчу раду з 16 членів під головуванням директора Національної економічної ради Брайана Діза.

До складу Ради також увійдуть, зокрема, міністри оборони, фінансів, праці та енергетики.

У Білому домі заявили, що програма "буде включати ретельний аналіз заявок, а також сувору відповідність вимогам підзвітності, щоб гарантувати, що кошти платників податків захищені та раціонально витрачаються".

Війна в Україні та допомога США:

24 серпня 2022 року президент США Джо Байден ухвалив рішення про надання Україні пакету військової допомоги вартістю майже на 3 мільярди доларів.

Відзначається, що рекордний пакет військової допомоги включає системи протитвоповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари. В якій кількості та коли приїде – поки не розголошується.

Пізніше у Пентагоні розповіли про зміст нового пакету допомоги Україні.

Того ж дня в США озвучили терміни поставок військової допомоги в рамках нового пакета.

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