Буде дорого: стала відома ціна RTX 5080

Ймовірна ціна в 2800 австралійський доларів на релізі може виявитися ще вищою.

До офіційного анонсу серії відеокарт Nvidia RTX 50 залишилося кілька тижнів, а ми вже знаємо про них приблизно все. Ось тепер прийшла пора дізнатися і ціну за таке задоволення.

Автор YouTube-каналу Vex поділився скріншотом одного з працівників магазину техніки в Австралії, на якому видно, що на релізі RTX 5080 коштуватиме 2800 австралійських доларів, або приблизно 1500 доларів США. Варто зазначити, що це ціна за модель ASUS Prime із трьома вентиляторами, тобто на практиці можна буде знайти відеокарту як дешевшу, так і дорожчу.

Також Vex вважає, що остаточна ціна може виявитися ще вищою. Через особливості оподаткування Австралії, ціна в Америці може сягнути понад 1700 доларів. Для порівняння, рекомендована ціна RTX 4080 становила 1200 доларів.

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Раніше стали відомі повні характеристики відеокарт Nvidia RTX 50. RTX 5080 отримає 16 ГБ відеопам'яті GDDR7 з шиною в 256 біт, а енергоспоживання новинки сягне 400 ват.

Також відома і точна дата, коли анонсують відеокарти. Це станеться на заході CES 2025, який пройде 7 січня.

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