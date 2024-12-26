У мережі з'явилося перше фото GeForce RTX 5090 – про відеокарту вже майже все відомо

RTX 5090 має з'явитися в продажу наприкінці січня/на початку лютого.

В інтернет потрапили перші фотографії нової флагманської відеокарти Nvidia GeForce RTX 5090. Точніше, на фото зображена не вся карта, а лише її плата.

Однак й на ній можна розгледіти значних розмірів графічний процесор GB202-300 та 16 модулів пам'яті виробництва компанії Samsung, встановлених навколо нього. Пам'яті у нової відеокарти має бути 32 гігабайти – унікальна конфігурація для сімейства Blackwell, пише VideoCardz.

Якщо вірити чуткам, GB202-300 отримає 21 760 ядер CUDA. Живлення подаватиметься через один 16-штирковий роз'єм нового стандарту 12V-2x6. Він забезпечить передачу до 600 Вт потужності – і це максимальне споживання для GeForce RTX 5090. Шина – 512 біт (384 біт у RTX 4090).