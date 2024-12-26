У мережі з'явилося перше фото GeForce RTX 5090 – про відеокарту вже майже все відомо

В інтернет потрапили перші фотографії нової флагманської відеокарти Nvidia GeForce RTX 5090. Точніше, на фото зображена не вся карта, а лише її плата.
Однак й на ній можна розгледіти значних розмірів графічний процесор GB202-300 та 16 модулів пам'яті виробництва компанії Samsung, встановлених навколо нього. Пам'яті у нової відеокарти має бути 32 гігабайти – унікальна конфігурація для сімейства Blackwell, пише VideoCardz.
Якщо вірити чуткам, GB202-300 отримає 21 760 ядер CUDA. Живлення подаватиметься через один 16-штирковий роз'єм нового стандарту 12V-2x6. Він забезпечить передачу до 600 Вт потужності – і це максимальне споживання для GeForce RTX 5090. Шина – 512 біт (384 біт у RTX 4090).
Презентація відеокарт Nvidia GeForce RTX 50-ї серії відбудеться 7 січня на виставці CES 2025. Разом з RTX 5090 повинні представити 5080 і RTX 5070. Про них уже теж майже все відомо.
Приблизно в цей же час AMD має представити сімейство RDNA 4 (Radeon 9000). З новим поколінням компанія відмовиться від конкуренції за топовий сегмент: найпотужніша Radeon RX 9070 XT конкуруватиме в кращому разі з GeForce RTX 5070.
Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів планети у 2024 році. Найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060, а колись лідер GTX 1060 вперше вилетів із топ-10.