Перекуп показав, який вигляд має RX 9070 XT / Фото - Reddit

Офіційний старт продажів AMD Radeon RX 9070 XT стартує 6 березня, але на маркетплейсі в Словаччині вже виставили на продаж відеокарту Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC. Щоправда з цінником, який можна порівняти з RTX 4090 - 1600 євро.

Офіційна ціна RX 9070 XT складе від 700 до 850 доларів. Пост на Reddit, де спочатку з'явилося оголошення, вже видалено, але фото з розпакуванням карти все ще доступні в мережі.

Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC - це розігнана версія з трьохвентиляторним охолодженням, 16 ГБ відеопам'яті типу GDDR6 і трьома 8-pin роз'ємами живлення. Довжина карти становить 29 см, а ширина - 12 см, а її енергоспоживання, за даними інсайдерів, не перевищує 260 Вт, але в OC-моделях може досягати 330 Вт. На коробці вказана рекомендація щодо блоку живлення потужністю 850-900 Вт.

Відео дня

Фото Radeon RX 9070 XT 15 лютого 2025
Фото Radeon RX 9070 XT 15 лютого 2025
Фото Radeon RX 9070 XT 15 лютого 2025
Фото Radeon RX 9070 XT 15 лютого 2025
Фото Radeon RX 9070 XT 15 лютого 2025
Фото Radeon RX 9070 XT 15 лютого 2025

Офіційний анонс Radeon RX 9070 XT відбудеться 28 лютого, а старт продажів очікується через тиждень після цього. У цей же період Nvidia випустить GeForce RTX 5070, а ще через кілька днів на ринок вийде і її Ti-версія.

Раніше інсайдер повідомляв, що AMD працює над відеокартою з 32 ГБ відеопам'яті, яка має стати прямим конкурентом RTX 5090.

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