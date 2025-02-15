Деякі перекупи вже отримали новинку.

Офіційний старт продажів AMD Radeon RX 9070 XT стартує 6 березня, але на маркетплейсі в Словаччині вже виставили на продаж відеокарту Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC. Щоправда з цінником, який можна порівняти з RTX 4090 - 1600 євро.

Офіційна ціна RX 9070 XT складе від 700 до 850 доларів. Пост на Reddit, де спочатку з'явилося оголошення, вже видалено, але фото з розпакуванням карти все ще доступні в мережі.

Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC - це розігнана версія з трьохвентиляторним охолодженням, 16 ГБ відеопам'яті типу GDDR6 і трьома 8-pin роз'ємами живлення. Довжина карти становить 29 см, а ширина - 12 см, а її енергоспоживання, за даними інсайдерів, не перевищує 260 Вт, але в OC-моделях може досягати 330 Вт. На коробці вказана рекомендація щодо блоку живлення потужністю 850-900 Вт.

Відео дня

Офіційний анонс Radeon RX 9070 XT відбудеться 28 лютого, а старт продажів очікується через тиждень після цього. У цей же період Nvidia випустить GeForce RTX 5070, а ще через кілька днів на ринок вийде і її Ti-версія.

Раніше інсайдер повідомляв, що AMD працює над відеокартою з 32 ГБ відеопам'яті, яка має стати прямим конкурентом RTX 5090.

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