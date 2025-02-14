Nvidia підтвердила дати виходу доступних відеокарт GeForce нового покоління

Чекати залишилося недовго, але чи будуть вони доступні за рекомендованими цінами – невідомо.

NVIDIA офіційно назвала актуальні дати запуску наступного покоління відеокарт середнього класу. Йдеться про GeForce RTX 5070 Ti і RTX 5070.

Перша, як і стверджували всі витоки, вийде вже 20 лютого. Відеокарта оснащена 16 ГБ VRAM і 256-бітною шиною. У нинішньої GeForce RTX 4070 Ti шина 192 біта, а пам'яті 12 ГБ. На думку експертів, саме 5070 Ti стане топом нової лінійки за показником "FPS на долар".

При цьому звичайна RTX 5070 очікується трохи пізніше – через два тижні після Ti-версії, 5 березня. За словами глави NVIDIA Дженсена Хуанга, відеокарта має продуктивність на рівні RTX 4090. Щоправда, йдеться про використання DLSS 4 і багатокадрову генерацію.

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Рекомендована вартість відеокарт: 749 доларів (~31 000 грн) за 5070 Ti і 549 доларів (~23 000 грн) за 5070. Питання доступності цих новинок поки що залишається відкритим, але перші чутки не вселяють оптимізму: повідомляється, що карти теж будуть у дефіциті, що призведе до помітного зростання їхньої вартості порівняно із заявленими Nvidia цінами.

Раніше джерело повідомило, що бюджетні GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti вийдуть у березні. Отже, уся основна лінійка RTX50 з'явиться в продажу протягом усього лише трьох місяців, а якщо рахувати точніше, то навіть двох, оскільки RTX 5090 і RTX 5080 надійшли в продаж 30 січня.

З погляду позиціонування конкурентами RTX 5070 Ti і RTX 5070 можуть стати відеокарти Radeon RX 9000-ї серії. AMD робить ставку на доступний 4К геймінг, відмовившись від сегмента флагманів.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу на початку 2025 року. GeForce RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а процесори AMD стають дедалі популярнішими.

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