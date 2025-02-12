"Червоні" хочуть серйозно конкурувати з Nvidia на ринку графічних прискорювачів.

Відомо, що AMD працює над відеокартою RX 9070, яка вийде вже в березні і зробить ставку на доступний 4К-геймінг. Тепер же з'явилися чутки, що компанія робить ще одну модель, але вже націлену на топові збірки.

На форумі Chiphell інсайдер під ніком zhangzhonghao заявив, що AMD також працює над ігровою відеокартою RX 9070 XT, яка отримає аж 32 ГБ відеопам'яті, стільки ж, скільки і у RTX 5090.

Така кількість відеопам'яті закладена в основному для використання ШІ-функцій, причому не тільки для геймінгу, а й, наприклад, для роботи з локальними мовними моделями.

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Це ще більше споріднює новинку із залізом від Nvidia, але редактор видання Videocardz зауважує, що AMD використовує повільнішу пам'ять, ніж Nvidia, тому ефективність роботи відеокарти зі штучним інтелектом залишається сумнівною.

За словами zhangzhonghao, RX 9070 XT буде набагато дорожчою, ніж звичайна RX 9070, а її реліз очікується наприкінці другого кварталу цього року.

Раніше ми розповідали, що Nvidia анонсувала відкриття попередніх замовлень ноутбуків із відеокартами RTX 50. Самі лептопи надійдуть у продаж уже в березні.

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