Однак що це - залишається загадкою.

У мережу витекла ще одна важлива інформація про відеокарти Nvidia серії RTX 50. Компанія вперше використовуватиме технологію такого собі "нейронного рендерингу".

Видання The Verge помітило, що в пресрелізі виробника відеокарт Inno3D зазначено, що на виставці CES 2025, на якій і анонсують серію RTX 50, покажуть нові фічі, пов'язані зі штучним інтелектом, серед яких поліпшення в RT, DLSS, а також такий собі нейронний рендеринг, який має стати революційною технологією для відображення картинки на екрані.

Також інший виробник відеокарт, Zotac, випадково злив, що на CES 2025 Nvidia збирається показати одразу п'ять відеокарт RTX 50: топові RTX 5090 і 5080, предтоп RTX 5070 і її поліпшену версію RTX 5070 TI, а також варіант RTX 5090D спеціально для китайського ринку. Очікується, що більш бюджетні варіанти RTX 5060 TI і RTX 5060, як зазвичай, представлять через півроку-рік після флагманів.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що RTX 4090 різко подорожчала після зупинки виробництва і на тлі новин про анонс RTX 5090. Середня ціна відеокарти вже перевищила 100 тисяч гривень.

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