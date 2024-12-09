За місяць до запуску нового покоління RTX 5090.

Якщо ви планували купити Nvidia RTX 4090 задешево напередодні виходу RTX 5090, то навряд чи у вас вийде. Фахівці звернули увагу, що ціни на найпотужнішу з нині існуючих відеокарт різко підскочили вгору.

На сайтах зарубіжних ритейлерів вартість RTX 4090 варіюється від $2499 до $3679, тим самим перевищивши рекомендований цінник удвічі. Причому на деяких сайтах – зокрема, B&H Photo і BestBuy – прискорювач уже купити не можна.

В Україні вартість GeForce RTX 4090 теж підскочила. Якщо пройтися сайтами крупних ритейлерів, то можна побачити високі цінники аж до 130 тисяч грн. При цьому ще в жовтні RTX 4090 коштувала в районі 90 тисяч.

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Як пише сайт Wcctech, уся справа в дефіциті RTX 4090 – її зняли з виробництва перед виходом відеокарти нового покоління, а магазини розпродають запаси. Через новини про припинення випуску багато хто очікував, що магазини зроблять знижку, але реальність виявилася іншою – дефіцит призвів до зростання цін.

Головне питання полягає в тому, чи не позначиться ця ситуація на підвищенні цін RTX 5090. У ранніх повідомленнях йшлося про те, що новий флагман з'явиться на ринку за ціною 2500 доларів, що на 700 доларів більше за рекомендовану ціну RTX 4080, яка продавалася за $1800.

Про Nvidia RTX 5090 уже майже все відомо: це буде справжня відеокарта-"монстр" із 32 ГБ відеопам'яті і енергоспоживанням 600 Вт. Офіційна презентація запланована на січень 2025 року разом із RTX 5080. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

Intel, до речі, випередила Nvidia з AMD і першою презентувала відеокарти нового покоління. Це рішення середнього класу, що робить ігри з роздільною здатністю 1440p доступними для широких мас.

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