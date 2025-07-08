В обхід санкцій російська армія продовжує отримувати сучасні мікросхеми, які дають змогу встановити ШІ на дрони-камікадзе і зробити їх стійкими до радіоперешкод.

У червні цього року на одному з перехоплених "Шахедів" виявили обладнання, яке об'єднує штучний інтелект, захищені навігаційні системи та логіку наведення в реальному часі. Усе це дає змогу російським дронам працювати в автономному режимі та обходити ППО. Як пише Interesting Engineering, ця модернізація "Шахедів" маркується, як MS001.

Автор статті зазначає, що це вже не просто ударний дрон, а новий щабель у війні, коли зброя керується цифровим інтелектом і виконує не завдання, а намір ворога. Видання цитує українського генерал-майора Владислава Клочкова, який назвав цю модернізацію "Шахедів" цифровими хижаками.

"Він не несе координати, він думає", - прокоментував Клочков.

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Автор пояснює, що на відміну від традиційних баражуючих боєприпасів або керованих вручну ударних безпілотників, такі "Шахеди діють без зовнішніх команд. Керує всім комп'ютерний модуль від Nvidia.

"Дрон, що працює на базі суперкомп'ютера Jetson Orin від Nvidia - модуля штучного інтелекту розміром з долоню, здатного виконувати 67 трильйонів операцій за секунду, - може обробляти тепловізійні зображення, розпізнавати об'єкти, телеметрію і бортову логіку в режимі реального часу", - ідеться в статті.

Завдяки потужності комп'ютера "Шахед" може автономно виявляти, розставляти пріоритети і вражати цілі навіть в умовах перешкод GPS або радіоелектронної боротьби. Додатково він оснащений тепловізором для нічних операцій, модулем Nasir GPS з CRPA (антеною з керованим шаблоном приймання) для навігації, мікросхемами програмованої логічної матриці (FPGA) для адаптивної логіки та радіомодемом для телеметрії та координації рою. Саме сукупність цих компонентів дає змогу групі "Шахедів" обходити РЕБи.

При цьому наголошується, що вони не можуть працювати поодинці. Обмін даними всередині рою відбувається постійно, вони координують політ і компенсують втрату один одного.

Обхід санкцій

Усі електронні компоненти, знайдені всередині "Шахедів", Росія завозить з-за кордону. Ключовий компонент, - чип Jetson Orin, - санкції США забороняють постачати в Росію з 2022 року. Однак, за оцінками розвідки, тільки у 2023 році в Росію через канали сірого ринку надійшло комплектуючих Nvidia на суму понад 17 мільйонів доларів.

"Контрабандисти маскують чипи ШІ під споживчу електроніку, розбивають поставки на невеликі партії та направляють їх через Гонконг, Сінгапур, Туреччину та Китай. Результат: санкціоновані технології продовжують формувати поле битви", - йдеться в статті.

Також там зазначається, що чіпи від Nvidia Росія ставить на новий дрон-камікадзе, який отримав позначення V2U. Цей ударний дрон має схожу логіку роботи, автономне прийняття рішень, адаптивне наведення на ціль і високу стійкість до засобів електронної протидії.

Як Китай допомагає Росії комплектувати "Шахеди"

Як писав УНІАН, за масованими атаками дронів-камікадзе по Україні стоїть не тільки Росія. Оскільки "Шахеди" були розроблені в Ірані, збираються в Росії за допомогою китайських технологій і північнокорейської робочої сили, то всі ці країни відповідальні за атаки. Росія купує за кордоном не тільки мікроелектроніку для складання "Шахедів", а й вузлові деталі: двигун виробляє китайська компанія Xiamen Limbach, а його передавачі, генератори сигналів і перетворювачі - Пекінський інститут мікроелектронних технологій.

У ГУР підрахували, що частка китайської електроніки в російських "Шахедах" може досягати 65%. Американські компоненти перебувають на другому місці, а третє посідає швейцарська електроніка.

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції щодо 5 китайських компаній-постачальників компонентів для "Шахедів". Компанії вдалося ідентифікувати після масованої атаки на Київ 4 липня. Очікується, що аналогічні санкції щодо цих компаній запроваджуватимуть і партнери України.

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