PlayStation 6 може виявитися занадто дорогою для геймерів – і ось чому

За даними інсайдера, тільки оперативна пам'ять і NAND-накопичувач обходяться Sony більш ніж $680.

Собівартість лише оперативної пам'яті RAM та енергонезалежної NAND-пам'яті для PlayStation 6 перевищила $680 (~30 000 грн), що може призвести до помітного зростання ціни наступної консолі Sony. Про це повідомив інсайдерKepler_K2, який раніше публікував точні дані про апаратне забезпечення консолей.

У цю суму не входять інші компоненти приставки, такі як гібридний процесор (APU), материнська плата, система охолодження, блок живлення, корпус і логістика. За словами джерела, собівартість комплектуючих для PS6 вже перевищила позначку в $1000 (~45 000 грн).

Для порівняння, базова модель PlayStation 5 зараз коштує $650 у США. Таким чином, лише пам’ять і накопичувач для майбутньої консолі обходяться Sony дорожче, ніж роздрібна ціна нинішньої системи.

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Однією з головних причин подорожчання стала вартість пам'яті GDDR7. На момент затвердження конструкції консолей наступного покоління її ціна оцінювалася приблизно в $3 за гігабайт. Зараз вона, як стверджується, сягнула $20–23 за гігабайт. Виходячи з цих даних, PS6 напевно матиме не менше 24 ГБ оперативної пам’яті.

Така динаміка може серйозно ускладнити Sony вибір стартової ціни на PS6. Раніше виробники консолей нерідко продавали пристрої з невеликим прибутком або навіть у збиток, розраховуючи заробити на іграх і підписках. Однак за нинішньої вартості комплектуючих така стратегія стає менш привабливою.

За попередніми даними, Sony досі планує випустити PlayStation 6 наприкінці 2027 року. Якщо інформація підтвердиться, компанія одночасно випустить і стаціонарну, і портативну консоль.

Ціни на пам'ять і накопичувачі зростають на тлі високого попиту з боку ШІ-дата-центрів. Це вже позначається на ринку консолей: після двох підвищень ціна на PS5 Pro сягнула 900 доларів, а вживані моделі подорожчали до 1400 доларів через новий метод злому.

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