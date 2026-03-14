Розкрито дату виходу PS6 і нового Xbox – портативна PlayStation теж з’явиться

Якщо ця інформація підтвердиться, Sony випустить одночасно і стаціонарну, і портативну консоль.

За останніми даними від відомого ігрового інсайдера, Microsoft і Sony все ще мають намір випустити наступне покоління консолей Xbox і PlayStation наприкінці 2027 року – у так званий святковий сезон (листопад-грудень). Про це пише The Vice.

Раніше була інформація, що через кризу на ринку пам'яті компанії можуть перенести вихід PS6 і Xbox на 2028-2029 рік. Але, судячи з усього, кінець 2027 року, як і раніше, розглядається як оптимальний час для запуску нового покоління.

Інсайдер також пише, що розробка нової портативної PlayStation йде за планом. Швидше за все, реліз відбудеться разом зі стаціонарною PS6. Таким чином, до святкового сезону 2027 року користувачі можуть одночасно отримати відразу три нові платформи – повноцінні стаціонарні консолі від обох гравців і компактну портативку від Sony.

Відео дня

Нагадаємо, на початку березня Microsoft офіційно анонсувала наступну Xbox. Пристрій має робочу назву Project Helix – він запускатиме ігри як з Xbox, так і з ПК. Усередині у нього буде встановлений кастомний процесор від AMD.

Microsoft обіцяє "неймовірний рівень потужності", пастрейсинг і мультифреймову генерацію кадрів. Девекіти для розробників почнуть розсилати у 2027 році. Оскільки консоль зможе запускати звичайні ігри для ПК, це спростить перенесення проєктів на нову платформу.

Sony продовжує роботу над PS6 та нещодавно розкрила низку нових технологій, які ляжуть в основу нової консолі, включаючи покращені ядра обробки графіки, виділені нейронні масиви та системи стиснення даних. Sony також працює з AMD над спеціалізованим чіпом з підтримкою ШІ.

Тим часом у 2026 році у продажі має з'явитись ігрова консоль Steam Machine від Valve. Компанія обіцяє 4К/60 з FSR у більшості ігор, дуже тиху роботу та безліч стильних змінних панелей.

