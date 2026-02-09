PlayStation 6 може отримати цілих 30 ГБ пам'яті GDDR7, але не поспішайте радіти

Sony має намір забезпечити PlayStation нового покоління відразу 30 ГБ пам'яті стандарту GDDR7, повідомив авторитетний інсайдер Kepler_L2. Однак за таку потужність доведеться заплатити – як грошима, так і часом.
У більшості попередніх витоків говорилося, що PS5 отримає 24 ГБ ОЗУ. Згідно зі свіжим витоком, інженери Sony планують використовувати десять модулів пам'яті по 3 ГБ кожен в конфігурації clamshell на 160-бітній шині. Для порівняння, у PS5 і PS5 Pro встановлено по 16 ГБ GDDR6.
Однак всі ці поліпшення мають і зворотний бік. Ринок пам'яті зараз переживає кризу, ціни на RAM постійно зростають, а дефіцит компонентів може ще тривати кілька років. Це означає, що додавання великого обсягу оперативної пам'яті може зробити виробництво PS6 помітно дорожчим, що, ймовірно, відіб'ється на рекомендованій роздрібній ціні.
Один з коментаторів зазначив, що більш розумним варіантом було б обмежитися 20 ГБ ОЗУ, щоб зберегти ціну консолі на більш доступному рівні. Тим не менш, за словами KeplerL2, 20 ГБ банально недостатньо для майбутніх ігор, і Sony доведеться прийняти підвищені витрати на пам'ять у перші роки після запуску, поки ціни не стабілізуються.
Передбачається, що через тривалу кризу на ринку пам'яті нове покоління PlayStation буде випущено не раніше 2029 року. Раніше в мережі звернули увагу на одну з нових патентних заявок Sony, яка показує концепт можливого контролера для PlayStation 6.
