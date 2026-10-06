Уживані PlayStation 5 Pro коштують дорожче за нові консолі – через новий метод злому

Покупцеві пропонують заплатити 1400 доларів за цифрову версію без дисковода та 1500 доларів за версію з дисководом.

Найбільша американська мережа GameStop підвищила вартість вживаних PS5 Pro до $1400 за цифрову версію без дисковода та $1500 за версію з дисководом. Таким чином, вживана консоль тепер коштує дорожче за нову, пише Polygon.

Для порівняння: рекомендована роздрібна ціна нової PS5 Pro становить $900 (~40 000 грн). Торгова мережа просить за вживані екземпляри на $600 більше (приріст становить понад 67%). При цьому нові PS5 Pro зараз практично неможливо знайти в наявності.

Таке незвичайне зростання цін може бути пов’язане не лише з дефіцитом PS5 Pro напередодні виходу GTA 6, а й із підвищеним інтересом з боку ентузіастів й користувачів, які займаються зломом консолей. Нещодавно стало відомо про експлойт Relapse, який дозволив обійти захист PS5 за кілька хвилин.

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Sony оперативно усунула цю вразливість у новій версії прошивки 14.10, тому для запуску джейлбрейка тепер необхідна консоль зі старою версією прошивки – від 7.00 до 13.60 включно. Звідси, судячи з усього, й величезний попит на вживані консолі на вторинному ринку.

Додатковий інтерес до теми з'явився після виходу нової версії PS5 Slim. Sony переробила конструкцію консолі, зокрема спростивши доступ до батарейки CMOS. Тепер для її заміни не потрібно розбирати материнську плату. Подібним чином влаштовано апаратну частину PS5 Pro.

Крім того, користувачі виявили, що оновлена версія PS5 Slim постачається з прошивкою 13.20 на борту. Це означає, що приставку можна прошити за допомогою джейлбрейка Relapse Exploit.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Sony підвищила ціни на актуальну лінійку консолей PlayStation по всьому світу. Наприклад, у Європі ціни на PS5 і PS5 Pro зросли одразу на 100 євро, а PS Portal подорожчав на 30 євро.

Експерти закликають геймерів не купувати PS5 Pro і дочекатися виходу PlayStation 6. Консоль нового покоління вже не за горами, а її ціна може виявитися нижчою, ніж у нинішньої флагманської моделі.

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