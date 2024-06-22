Платформа AM4 стала популярною основою для ігрового ПК початкового/середнього рівня.

Ryzen 5 5600X від AMD – усіма улюблений 6-ядерний процесор з відмінною продуктивністю за розумною ціною. Це останнє покоління платформи AM4, яка стала популярною основою для ігрового ПК початкового/середнього рівня.

Фахівці порталу XDA-Developers склали список найкращих відеокарт, які рекомендується придбати на пару до Ryzen 5 5600X для збірки ігрового ПК у червні 2024 року.

"Вибором редакції" стала AMD Radeon RX 7700 XT за ціною $400. Завдяки архітектурі AMD RDNA 3 можливостей карти достатньо для запуску будь-яких ігор на високих налаштуваннях у роздільній здатності 1440p, а технологія FSR 3.0 допоможе вичавити ще більше продуктивності.

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XDA у своїй статті рекомендують модель Gigabyte Radeon RX 7700 XT OC. Використовуючи трислотовий кулер із п'ятьма мідними композитними тепловими трубками, відеокарта ефективно розсіює тепло, забезпечуючи чудову ефективність охолодження й оптимальну температуру під час інтенсивних ігрових сесій.

Мінімалістичний дизайн карти надає нотку вишуканості більшості збірок, роблячи її естетично приємним доповненням до будь-якого ігрового обладнання. Radeon RX 7700 XT OC – це універсальна відеокарта, яка вирізняється чудовою продуктивністю, ціною та дизайном, що робить її ідеальним вибором у парі з Ryzen 5 5600X – підсумували в XDA-Developers.

Найкращим варіантом для геймінгу в 1080p у пару до Ryzen 5 5600X фахівці назвали GeForce RTX 3060 Ti. Завдяки вдосконаленій архітектурі NVIDIA Ampere, трасуванню променів і DLSS 2.0 карта пропонує оптимальне співвідношення ціни та продуктивності.

Нарешті, для збірки під 4К в XDA-Developers порекомендували GeForce RTX 4080. Хоча для Ryzen 5 5600X відеокарта здається дещо надлишковою і в пару до неї все ж краще підібрати більш спритний процесор.

Свіже опитування Steam показало, що понад 75% геймерів оснастили свої ігрові системи відеокартою Nvidia, тоді як частка AMD становить лише 16%. GeForce GTX 3060 залишається найпопулярнішою картою серед геймерів.

УНІАН розповідав, які старі відеокарти все ще топ у 2024 році. Деякі з них вийшли ще 7 років тому, але як і раніше демонструють відмінну продуктивність у багатьох сучасних іграх.

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