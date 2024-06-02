Дедалі частіше геймери відмовляються від застарілих GeForce GTX і переходять на більш сучасні рішення з підтримкою трасування променів.

Steam оновив статистику щодо відеокарт та інших комплектуючих, якими оснастили свої системи користувачі магазину. Ці дані цікаві тим, що дають змогу дізнатися, на якому ПК грає більшість геймерів просто зараз.

У рейтингу відеокарт лідирує GeForce RTX 3060, більше того, її популярність за місяць зросла на 0,46%, тим самим переваливши за 6%. Слідом ідуть GTX 1650, RTX 3060 Ti і RTX 2060 – вони встановлені у 5-3% користувачів Steam.

Загалом, у рейтингу за відеокартами весь топ-10 окупований зеленими картами. GPU від NVIDIA встановлені у більш ніж 76% користувачів Steam, тоді як частка графічних процесорів AMD не перевищує 16%. Прискорювачами Intel користується 7,62% геймерів.

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Що стосується процесорів, то за останні кілька місяців моделі від AMD наростили свою частку – з березня вона збільшилася на 3,2% і вже до травня досягла майже 35%. Найпопулярнішими залишаються чіпи від Intel з частотами від 3,3 до 3,7 ГГц (15%) і від 2,3 до 2,7 ГГц (23%). CPU від AMD з частотою 3,3 до 3,69 ГГц посідають третю сходинку за популярністю.

Разом з тим, більшість гравців користується екранами з роздільною здатністю 1920×1080 і 16 ГБайт оперативної пам'яті. А Windows 10 залишається кращим вибором як ігрова ОС. На скріншоті нижче показана типова конфігурація ПК гравця Steam.

Якщо ви плануєте оновити залізо, експерти назвали 8 найкращих відеокарт для бюджетного ПК. Усі вони здатні забезпечити топову продуктивність у роздільній здатності 1080p (іноді в 1440p), яка не застаріє і через пару років.

А редакція авторитетного ресурсу PC Gamer назвала найкращі процесори для ігор у 2024 році. На відміну від ринку відеокарт, Intel лідирує в галузі бюджетного геймінгу, тоді як нішу для ігрових ентузіастів окупувала AMD.

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