Steam оновив статистику щодо відеокарт та інших комплектуючих, якими оснастили свої системи користувачі магазину. Ці дані цікаві тим, що дають змогу дізнатися, на якому ПК грає більшість геймерів просто зараз.
У рейтингу відеокарт лідирує GeForce RTX 3060, більше того, її популярність за місяць зросла на 0,46%, тим самим переваливши за 6%. Слідом ідуть GTX 1650, RTX 3060 Ti і RTX 2060 – вони встановлені у 5-3% користувачів Steam.
Загалом, у рейтингу за відеокартами весь топ-10 окупований зеленими картами. GPU від NVIDIA встановлені у більш ніж 76% користувачів Steam, тоді як частка графічних процесорів AMD не перевищує 16%. Прискорювачами Intel користується 7,62% геймерів.
Що стосується процесорів, то за останні кілька місяців моделі від AMD наростили свою частку – з березня вона збільшилася на 3,2% і вже до травня досягла майже 35%. Найпопулярнішими залишаються чіпи від Intel з частотами від 3,3 до 3,7 ГГц (15%) і від 2,3 до 2,7 ГГц (23%). CPU від AMD з частотою 3,3 до 3,69 ГГц посідають третю сходинку за популярністю.
Разом з тим, більшість гравців користується екранами з роздільною здатністю 1920×1080 і 16 ГБайт оперативної пам'яті. А Windows 10 залишається кращим вибором як ігрова ОС. На скріншоті нижче показана типова конфігурація ПК гравця Steam.
Якщо ви плануєте оновити залізо, експерти назвали 8 найкращих відеокарт для бюджетного ПК. Усі вони здатні забезпечити топову продуктивність у роздільній здатності 1080p (іноді в 1440p), яка не застаріє і через пару років.
А редакція авторитетного ресурсу PC Gamer назвала найкращі процесори для ігор у 2024 році. На відміну від ринку відеокарт, Intel лідирує в галузі бюджетного геймінгу, тоді як нішу для ігрових ентузіастів окупувала AMD.