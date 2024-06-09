До цього всі вони очікувалися в четвертому кварталі 2024-го.

В останні кілька місяців у мережі активно циркулювали чутки, що перші відеокарти Nvidia наступного покоління вийдуть у четвертому кварталі цього року. Однак тепер з'явилися нові дані, що свідчать про бажання виробника відкласти реліз нових GPU до 2025 року.

Видання VideoCardz із посиланням на свої джерела повідомляє, що всі три гравці на ринку графічних процесорів – Nvidia, AMD і Intel – перенесли свої новинки на початок 2025 року. Таким чином, цього року ми взагалі не побачимо жодних нових відеокарт.

Наступне покоління відеокарт матиме такий вигляд:

Intel Arc B-Series Battlemage/Xe2-HPG.

AMD Radeon RX 8000 RDNA4.

NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell.

Що стосується Nvidia, то відомо, що спочатку виробник сфокусується на випуску флагманів – RTX 5090 і RTX 5080, а більш бюджетні моделі (RTX 5060 і RTX 5070) надійдуть у продаж пізніше.

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Очікується, що у топових карток Nvidia не буде конкурентів. Повідомляється, що AMD все ж не зуміла витримати конкуренції із зеленими і в наступному поколінні GPU покине топовий сегмент, розрахований на найдосвідченіших геймерів. Таким чином флагман Radeon RX 8000-ї серії буде порівнянний з RX 7900 XTX.

Нагадаємо, раніше цього року Nvidia оновила серію GeForce RTX 40хх відразу трьома новими моделями з приставкою Super. Оглядачі особливо високо оцінили модель RTX 4070 Super, назвавши її найкращою відеокартою для ігор у середньобюджетному класі.

Свіже опитування Steam показало, що понад 75% користувачів Steam оснастили свої ігрові системи відеокартою Nvidia, тоді як частка графічних процесорів AMD становить 16%. Відеокартами від Intel користується 8% геймерів.

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