Той стверджував, що вона не використовувалася для майнінгу, а просто дуже довго перебувала в неробочому комп'ютері.

Відеокарти Nvidia RTX 30ХХ досі мають популярність у геймерів, особливо модель RTX 3060 з 12 ГБ пам'яті. Практично весь життєвий цикл цих карт вони активно скуповувалися або "майнерами", або перекупниками, які заробляли на дефіциті. Це призвело до того, що зараз велика частина представників цього сімейства продається на б/в ринку в сумнівному технічному стані.

Власник сервісного центру і автор ютуб-каналу NorthridgeFix зіткнувся з доволі незвичайним випадком ремонту Nvidia RTX 3090. За його словами, клієнт купив відеокарту, яка не запускалася, хоча, за його твердженням, її не використовували для майнінгу, а просто вона тривалий час перебувала в неробочому комп'ютері.

Розібравши відеокарту, фахівець був здивований – графічний процесор і чіп відеопам'яті було видалено, а решту елементів перекошено.

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Фактично відновлення такої відеокарти економічно недоцільне, оскільки треба закупити робочий графічний процесор, пам'ять і відновити плату, доповнивши її при цьому відсутніми компонентами.

Залишається лише здогадуватися, наскільки широко поширена ця проблема і скільки покупців стали жертвами недобросовісних продавців.

Нагадаємо, 30 січня в продаж надійшла перша партія відеокарт нового покоління GeForce RTX 5090 і 5080 – у США і багатьох країнах Європи її розкупили за декілька хвилин. Перекупники вже активізувалися – у них ціна на відеокарти сягає $6000.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу на початку 2025 року. RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а процесори AMD стали трохи популярнішими.

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