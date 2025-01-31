Перекупники вже активізувалися - у них ціна на відеокарти сягає $6000.

30 січня в продаж надійшла перша партія відеокарт нового покоління GeForce RTX 5090 і 5080 – у США, Великобританії, Німеччині та деяких інших країнах її розкупили за кілька хвилин. Про солд-аут повідомляють зарубіжні ЗМІ.

ЗМІ повідомляють, що більшу частину скупили перекупники. Тепер, коли нові відеокарти закінчилися в магазинах, на eBay та інших торгівельних майданчиках з'явилися оголошення з RTX 5090 і 5080 – ціна в деяких із продавців сягає 6000 доларів (~250 000 грн).

Офіційні ціни GeForce RTX 5080 і RTX 5090 становлять $999 і $1999 відповідно. RTX 5070 Ti і RTX 5070 вийдуть пізніше – у лютому, за РРЦ $749 і $549 відповідно.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що у Nvidia сталася дискомунікація з партнерами, через що в перші тижні продажів новинок очікується дефіцит. Зокрема, виною цьому послужив Китайський новий рік, на який якраз припав вихід нового покоління.

Тим часом у мережі почали з'являтися огляди відеокарти GeForce RTX 5080, і на відміну від топової RTX 5090, цю модель зустріли не так натхненно. Багато хто охрестив прийдешню новинку RTX 4080 Ti через мізерний приріст продуктивності.

Тим часом AMD готує до випуску відеокарти нового покоління на архітектурі RDNA 4. Конкурентів RTX 5090 і 5080 серед них не буде: компанія вирішила відмовитися від конкуренції в преміум-сегменті і займеться середнім ціновим сегментом.

Раніше Nvidia заявила про припинення підтримки відеокарт GTX 900 і GTX 1000. На особливу увагу заслуговує GeForce GTX 1060, яка впродовж понад п'яти років утримувала звання найпопулярнішої відеокарти у користувачів Steam.

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